Tantuni Nasıl Yapılır? Kolay Tantuni Tarifi

Mersin usulü tantuni nasıl yapılır? Evde kolay tantuni tarifi nedir? Mersin ilinin yöresel lezzetlerinden tantuni tarifi en çok merak edilen konular arasında. Özellikle de tantuni severler tarafından evde tantuni yapımı? Konusu araştırılmakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar.