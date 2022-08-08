Tantuni Nasıl Yapılır? Kolay Tantuni Tarifi
Mersin usulü tantuni nasıl yapılır? Evde kolay tantuni tarifi nedir? Mersin ilinin yöresel lezzetlerinden tantuni tarifi en çok merak edilen konular arasında. Özellikle de tantuni severler tarafından evde tantuni yapımı? Konusu araştırılmakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar.
2022-08-08 21:18:52
Mersin Et Tantuni
Malzemeler;
- 600 gram dana eti
- 1 adet kuru soğan
- Yarım demet maydanoz
- 2 orta boy domates
- Tuz
- Kırmızı toz biber
- Sumak
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı sıcak su
- Lavaş
Mersin Et Tantuni Tarifi Yapılışı;
- Öncelikle evinizde bulunan eti doğrayıp, haşlayın.
- Ardından sebzeleri doğrayın.
- Kuru soğan ve maydanozları da nazikçe doğrayın.
- Daha sonra soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı kadar içerisine sumak ekleyin.
- Sacın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edin.
- 1 su bardağı da suyumuzu koyalım. Ardından haşlanan etleri koyup göz kararı kadar toz biber ve tuz atalım.
- Ardından çevirelim. Çevirdikten sonra saca lavaşları tek tek sırayla kapatıp ekmekleri yağlayalım.
- Yağlanan ekmeklerimizi tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından içerisine yayın.
- Üzerine pişen etlerden ilave edin.
- Ardından dürümleri sıkıca saralım.
- Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümleri saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif bir şekilde kızartalım.
- Kızartıldıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.
Tavuk Tantuni Tarifi
Malzemeler
Salata için;
- 1 adet soğan
- 1 demet maydanoz
- 1 adet domates
- Sumak
Tavuk için;
- 1 adet tavuk göğsü
- 1 adet lavaş
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı su
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber
Tavuk tantuni yapılışı;
- Tavuk tantuniye ilk önce salata yapımı ile başlanır.
- Salata için soğan piyazlık doğranır.
- İçerisine tuz eklenir.
- Maydanoz kıyılır ve domates küp küp doğranır.
- Daha sonra tuz ve sumakla karıştırılır.
- Salata ile işimiz bittikten sonra sıra tavuğa gelir.
- Tavuk göğsü küçük parçalar halinde doğranır.
- Tavuklarımız su da haşlanmaya bırakılır.
- Haşlanan tavuk suyundan iyice süzülür.
- Tavaya sıvı yağ alınır, üzerine toz biber dökülür ve tavuklar eklenir.
- Tavaya su, tuz ve karabiber eklenerek iyice karıştırılır.
- Son olaraktan da lavaş içerisine yapmış olduğunuz salata ve tavuk koyularak sarılır. Afiyet olsun.
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