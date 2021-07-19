Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller hangi yıllarda başbakanlık yaptı? Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Tansu Çiller'in kim olduğu oldukça merak ediliyor. 22. Türkiye Başbakanı olan Tansu Çiller Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olmuştur. Tansu Çiller'in nereli olduğu da merak edilen konular arasında. Tansu Çiller, Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden, Selanikli Muazzez Çiller'in tek çocuğudur. Tansu Çiller 1993-1996 yılları arasında Başbakanlık yapan Tansu Çiller'in hayatı ve biyografisi...

Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller hangi yıllarda başbakanlık yaptı? Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Tansu Çiller'in kim olduğu oldukça merak ediliyor. 22. Türkiye Başbakanı olan Tansu Çiller Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olmuştur. Tansu Çiller'in nereli olduğu da merak edilen konular arasında. Tansu Çiller, Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden, Selanikli Muazzez Çiller'in tek çocuğudur. Tansu Çiller 1993-1996 yılları arasında Başbakanlık yapan Tansu Çiller'in hayatı ve biyografisi...

24 Mayıs 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tansu Çiller, Türk siyasi tarihinde önemli bir role sahiptir. Tansu Çiller'in siyasi kimliğinin yanında ekonomist ve akademisyen kimliği de bulunmaktadır.

Tansu Çiller'in tam adı "Tansu Penbe Çiller"dir. Tansu Çiller 22. Türkiye Başbakanıdur ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek kadın Başbakanıdır. Tansu Çiller devlet yönetiminde önemli görevler üstlenmiştir. Çiller 1993-2002 yılları arasında Doğru Yol Partisi genel başkanlık görevini yürütmüş, 1993-1996 yılları arasında başbakanlık yapmıştır. Çiller daha sonra 1996-1997 yılları arasında Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur. İşte Tansu Çiller'in hayatı ve biyografisi...

Tansu Çiller kimdir?

Tansu Çiller gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden, Selanikli Muazzez Çiller'in çocuğu olarak dünyaya fgeldi. Tansu Çiller İstanbul'da dünyaya geldi. Tansu Çiller ilk okul eğitimini İstanbul'da ve Bilecik'te tamamladıktan sonra Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne gitmiştir. Tansu Çiller daha sonra 1967'de Robert Kolej Yüksek Okulunun (bugün Boğaziçi Üniversitesi) Ekonomi Bölümünü bitirdi.

Tansu Çiller 1963 yılınad Özer Uçuran'la hayatını birleştirdi.

Ardından ABD'ye giden Tansu Çiller eğitimine ABD'de devam etti. Çiller New Hampshire Üniversitesinde yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Doktorasını ise Connecticut Üniversitesinde verdi. Doktora üstü öğrenimini Yale Üniversitesinde devam ettirdi.

Tansu Çiller ardından 1974 -1975 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde asistan profesör olarak görev aldı. Çiller 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu.

Tansu Çiller siayasi hayatı

Tansu Çiller siyasete ilk olarak milletvekili olarak girmiştir. Tansu Çiller 1991 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girmeyi başarmıştır. Tansu Çiller'in Süleyman Demirel'in çağrısı ile siyasete girdi.

Tansu Çiller siyaset merdivenlerini hızlı şekilde tırmanmaya başladı. Çiller 1991-1993 yılları arasında Demirel tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer almıştır. Demirel 1993 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi cumhurbaşkanı olarak seçilince yeni DYP genel başkanının seçilmesi için yapılan kongrede yeni genel başkan seçilmiş ve 50. Türkiye Hükûmeti'ni kurmuştur.

1994 yılının kasım ayında gerçekleştirdiği ziyaretle İsrail'e giden ilk Türkiye başbakanı oldu.

1996 yılında Necmettin Erbakan tarafından Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti'nin kurulmasıyla Çiller'in başbakanlık görevi sona ermiştir.

1999 Türkiye genel seçimleri'nde partisi daha fazla kan kaybetmiştir. Seçimlerde 5. sıraya gerileyen DYP 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise %9.54 oranında oy alarak az farkla baraj altında kalmıştır.

Tansu Çiller 2002 yılında yapılacak kongrede adaylığını koymayacağını açıklamıştır ve aktif siyasetten çekilmiştir.

Tansu Çiller hakkında

Tansu Çiller doğumu: 24 Mayıs 1946 yıılında dünyaya geldi.

Tansu Çiller yaşı: 75 yaşındadır.



Tansu Çiller'in partisi: Doğru Yol Partisi'dir.



Tansu Çiller'in mesleği: Siyasetçi, ekonomist ve akademisyen

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