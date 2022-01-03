Tansiyon kanın damarlarımıza yaptığı basınçtır. Peki tansiyonumuz neden düşüyor? Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir? Cevapları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...



Kan basıncı, dolaşım sistemi atardamarları içerisindeki kanın basıncıdır. Kan basıncı ölçümü tansiyon aletiyle yapılır. Kandaki basınç, kanın kalpten pompalanmasına, ara damarcıkların direncine ve atardamar çeperlerinin esnekliğine bağlıdır.

Tansiyonumuz neden düşüyor?

Tansiyonun düşmesini tek bir nedenle açıklamak mümkün değildir. Kan basıncımız birçok faktörden etkilenebilir. Bu da bazı durumlarda tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir. Vücudun susuz kalması, tuz eksikliği, böbrek üstü bezlerinin yetersiz bir şekilde çalışması, B12 ve folat başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral eksikliği, tiroid bezinin sağlıklı bir şekilde çalışmaması, çok miktarda veya ani bir şekilde gelişen kan kaybı, şiddetli enfeksiyonlar, vücudun gösterdiği bazı alerjik reaksiyonlar, kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı (diyabet), gebelik, uzun süren kusma, uzun ve ağır geçirilen ishal, idrar söktürücü, antidepresan etkili ilaçlar başta olmak üzere bazı ilaçların yan etkileri yüzünden tansiyonumuz düşebilir.

Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelmektedir?

Havuç suyu - Havuç, içerisinde bulunan bol miktarda potasyum sayesinde kan basıncının dengelenmesini sağlar. Havuç aynı zamanda yüksek tansiyonun da çaresi olabilir. İçeriğinde bulunan potasyum sayesinde kanın akış hızının düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesinde itici güç olur. Bu da kan basıncının aşırı düşmesi ve çıkması gibi durumlarda vücudu dengede tutmada, tansiyonun sağlıklı seviyelerde seyretmesinde önemli bir rol oynar.

Tuzlu ayran - Düşük tansiyonun en temel sebeplerinden biri olarak sayılan neden vücudun susuz kalması veya vücutta oluşan tuz eksikliğidir. Bu durumu ortadan kaldırmak için tuzlu ayran tüketebilirsiniz. Tuzlu ayran aniden düşen tansiyon için hızlı bir çözüm sağlar. Fakat kronik olarak düşük tansiyon hastasıysanız, yani hipotansiyonuna sahipseniz bu yöntemi bir çözüm olarak kullanmamalısınız. Mutlaka doktorunuzun söyledikleri doğrultusunda hareket etmeniz gerekir.

Ispanak - Vücutta magnezyum yeteri kadar bulunmazsa bu durum bir süre sonra düşük tansiyon sorunu yaşamanıza sebep olabilir. Bu yüzden magnezyum bakımından zengin yiyeceklerden ıspanağı tüketerek tansiyon düşüklüğünün önüne geçebilirsiniz.

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