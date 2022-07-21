Tansiyon hapı ölüm riskini artırıyor mu?

Yüksek tansiyon hastalarının kullandığı tansiyon hapları ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

Prof Dr. Ahmet Rasim Küçükusta konuya ilişkin dikkat çeken bir tweet paylaştı. Tweetinde İngiltere'de yapılan bir araştırmaya yer veren Küçükusta tansiyonun düşük olmasına rağmen hapın kullanılmasının risklerini belirtti.

Küçükusta'nın paylaşımı şu şekilde:

Tansiyon hapı başlandığında çoğu zaman kez ömür boyu süren bir tedavi olur; hiçbir babayiğit doktor bunları kesmeye cesaret edemez. İngiliz araştırması bunun sadece bize has olmadığını, tansiyonları düşük olmasına rağmen ilaca devam edenlerin ölüm risklerinin arttığını gösteriyor.