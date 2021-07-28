Tanju Özcan görevden mi alınacak? Bolu Belediye Başkanı istifa edecek mi?

Tanju Özcan Bolu'da yaşayan yabancıların su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine 10 kat zam yapılacağını belirtmişti. Bu açıklaması nedeniyle büyük tepki toplayan Tanju Özcan hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmalardan sonra vatandaşlar Tanju Özcan görevden mi alınacak? sorularını sormaya başladı. Peki Bolu Belediye Başkanı istifa edecek mi?

Tanju Özcan Bolu'da yaşayan yabancıların su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine 10 kat zam yapılacağını belirtmişti. Bu açıklaması nedeniyle büyük tepki toplayan Tanju Özcan hakkında "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmalardan sonra vatandaşlar Tanju Özcan görevden mi alınacak? sorularını sormaya başladı. Peki Bolu Belediye Başkanı istifa edecek mi?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklularla ilgili söylediği sözler büyük tepkiye neden oldu. Özcan açıklamasında ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak'' demişti. Daha sonra bir açıklama daha yapan Özcan açıklamalarının arkasında olduğunu belirtmişti. Özcan'ın tepki çeken açıklamalarının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

"YARDIMI KESİYORSUN GİTMİYORLAR"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir basın toplantısında yabancılarla ilgili söylediği sözler nedeniyle büyük tepki topladı. Özcan açıklamasında yabancı uyruklulara yardımı kestiğini ancak halen Bolu'dan gitmediklerini belirtti. Tanju Özcan yabancılarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız."

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan 12 Aralık 1973 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. Tanju Özcan'ın mesleği avukatlıktır. Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanıdır. Tanju Özcan siyasetçidir. Tanju Özcan 47 yaşındadır.

Tanju Özcan'ın babasının adı Galip Bey, annesinin adı ise Emine Hanım'dır. Tanju Özcan Bolu'da dünyaya gelmiştir.

Tanju Özcan ünibersite eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Tanju Özcan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Tanju Özcan bir süre serbest avukat olarak çalışmıştır.

Siyaset hayatuna belediye meclis üyeliği ile başlayan Tanju Özcan Boluspor yöneticiliği de yapmıştır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı olmuş fakat seçilememiştir.

2011 Cumhuriyet Halk Partisin'den Bolu milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

Tanju Özcan Haziran 2015 seçimlerinde tekrar CHP'den Bolu milletvekili olarak seçilmiştir.

Tanju Özcan Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi.

2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde CHP'den Bolu belediye başkanlığına aday gösterilen Tanju Özcan %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

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