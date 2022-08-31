Tanju Özcan’dan Sedat Peker açıklaması!

Irkçı çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Irkçı çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Özcan, Peker'in iddialarına ilişkin olarak savcıları göreve çağırdı.

“Atatürk'ün kemiklerini sızlatmayın”

Hukukçu bir siyasetçi olarak sorduğunu belirten Özcan tweetlerinde, “Sedat Peker'in iddiaları çok açık ve somut. Yeri, zamanı ve hatta mekanı açıklıyor. Gerçekten bir tane dürüst, namuslu Savcı yok mu bu ülke de. Cumhuriyet Savcıları, ne olur? Atatürk'ün kemiklerini daha çok sızlatmayın!!!Beni duyan bir savcı var mı? Unutmayın maaşlarınızı parası hortumlanan T.C. vatandaşlarının vergilerinden alıyorsunuz. Sedat Peker'in somut iddiaları karşısında sessiz kalarak geceleri başınızı yastığa huzurla koyabiliyor musunuz? Çocuklarınızın gözlerine rahatça bakabiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Korkmaz Karaca açıklaması

Sedat Peker'in iddialarında ismi geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesiKorkmaz Karaca'nın istifası sonrası da Özcan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Özcan, “Korkmaz Karaca… En son konuştuğumuzda Bolu'ya gelip beni tokatlayacağını söylemiştin. Abilerine güvenerek. Sağlık sorunlarını bahane edip istifa etmişsin. Gelememenin sebebi sağlık soruymuş demek ki :) Ne oldu abilerin iyileştiremedi mi :) Bir tweetlik mecalin varmış. Gördük” ifadelerine yer verdi.

.