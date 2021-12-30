Taner Yüncüoğlu kimdir? Taner Yüncüoğlu nereli? Sesi ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren Taner Yüncüoğlu verdiği konserlerle hayranlarına ulaşmaya devam ediyor. Müziğe genç yaşta başlayan Taner Yüncüoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra pek çok beste ve albüme imza atmıştır. İşte Taner Yüncüoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Taner Yüncüoğlu kimdir? Taner Yüncüoğlu nereli? Sesi ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren Taner Yüncüoğlu verdiği konserlerle hayranlarına ulaşmaya devam ediyor. Müziğe genç yaşta başlayan Taner Yüncüoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra pek çok beste ve albüme imza atmıştır. İşte Taner Yüncüoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Taner Yüncüoğlu kimdir?

1 Ocak 1962 yılında dünyaya gelen Taner Yüncüoğlu Türk müzisyen ve ses sanatçısıdır.

Tokat Reşadiye'de doğan ve burada büyüyen Taner Yüncüoğlu'nun müziğe ilgili küçük yaşlarda başladı.

İlk, orta ve lise ğitimini Tokat'ta tamamlayan Taner Yüncüoğlu üniversite için seçimini Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nden yana kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü bitiren Taner Yüncüoğlumüzik piyasasında adını duyurmaya başladı.

Prof. Dr. Gültekin Oransay'dan müzik eğitimi alan Taner Yüncüoğlu bir çok bestenin de sahibidir.

Taner Yüncüoğlu'nun Andolsun, Çağıltı, Seninle Beklenen, Serzeniş, Gizden Ezgiler, Zor Sevda, Sular da Ağlar, Gampare, İzler 2, Gruptan Sesler ve son olarak da Hüzün Nağmeleri adlı albümleri ile müzik dünyasında adındanda oldukça fazla ses getirdi. Taner Yüncüoğlu albüm çalışmalarının yanı sıra bir çok şiir albümü ile filmlere müzikler hazırlamıştır.

Film ve çizgi film müziklerini de yapan Taner Yüncüoğlu herkesin bildiği Hayalet Avcısı TV filminin müziğini de yapmıştır.

Aslen Tokat Reşadiye'lidir ve Reşadiye'de dünyaya gelmiştir. Eşi Gülay Yüncüoğlu Kişisel gelişim uzmanıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.