Ses tonu ve kendine has müzik yorumu ile dikkatleri çeken Tan Taşçı yaz aylarında en fazla konser veren şarkıcılar arasında yer aldı. 'Söz&Müzik: Tan Taşçı' adlı turneye çıkan genç müzisyen gittiği şehirlerde hayranlarıyla bir araya geldi. Son günlerde çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren Tan Taşçı'nın kim olduğu oldukça fazla merak edilmeye başlandı. Peki Tan Taşçı kimdir? Tan Taşçı kaç yaşında, nereli? İşte Tan Taşçı'nın hayatı ve biyografisi...

Yeni şarkıları ile dinleyicisinin karşısıan çıkan Tan Taşçı Türkyie turnesinde yüz binlerce kişiye konser verdi. Son günlerin oldukça popüler şarkıcılarından olan Tan Taşçı'nın şarkıları internet ve dijital ortamda da yüz binlerce kez dinlenmiş durumda. Almanya'daki 'The Voice of Germany' yarışmasında Yalan adlı şarkısını seslendiren Zeynep Avcı'nın performansını değerlendiren Tan Taşçı "Ölecek miyim acaba, bilmiyorum. Bütün güzellikler benim için ardı arkasına yaşanıyor." dedi.

Tan Taşçı kimdir?

Tan Taşçı 30 Ekim 1981 yılında Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Tan Taşçı Türk müzisyen ve şarkı yazarıdır.

Tan Taşçı Almanya'da, Selma ve Yusuf Taşçı'nın küçük oğlu olarak dünyaya geldi. Eğitimini Türkiye'de tamamlayan Tan Taşçı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı.

Çocuk yaşta müziğe ilgi duyan Tan Taşçı mizk konusundaki eğitimini taçlandırmak için Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne girdi. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı.

Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı Türk filminde de rol aldı.

Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümdeki slow parçalarla adını duyurdu.

İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer verdi.

24 Mayıs 2008 tarihinde "Yıldızlar Da Kayar" isimli sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan şarkıyı yeniden yorumladı. 1 Haziran 2009'da ise "İşaret" adlı 4. albümünü çıkardı ve bu albümde de yine Ferdi Tayfur'a ait olan "Sanma Ki" adlı şarkıyı yorumladı.

Sanatçı 2010 yılında Taş Yürek adlı 5. albümünü, 2011 yılında Serdar Ortaç'la beraber seslendirdiği Benim Gibi Olmayacak adlı single yayınlandı. Tan 2012 yılında "İlk" adını taşıyan albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

Tan Taşçı 2008'de "Yıldızlarda Kayar", 2009'da "Sanma ki", 2010'da "Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" ve 2012'de de "İmkansız" adlı şarkıları başarılı şekilde cover yapar ve verdiği röportajlarda "Yapacağım her albümde yeni bir cover şarkı koymayı düşünüyorum." şekilde demeçler verir.

2013 yılında aranjör Yasin Keleş ile birlikte sözleri Aysel Gürele ait "Ara Ara" adlı şarkıyı yeniden yorumlar.

Sanatçı "İlk" albümünden sonra 2014 yılında önce "Bırak Beni" ve sonrasında "Ağrılı Başımız" adında iki farklı single yayınlar.

Ayrıca 2016 yılında ''Sevmek Yetmiyor Bazen'' ve 2018 yılında ''Bana Aşktan Söz Etme'' albümlerini çıkarmıştır.

Tan Taşçı Albümleri

Yıl Çıkış Tarihi Albüm adı Yapımcı

2005 13 Mayıs 2005 Rica Ederim DSM

2007 17 Eylül 2007 Sözümü Tutamadım Erol Köse Prodüksiyon

2008 1 Temmuz 2008 Yıldızlar Da Kayar Erol Köse Prodüksiyon

2009 11 Haziran 2009 İşaret Avrupa Müzik

2010 2 Temmuz 2010 Taş Yürek Avrupa Müzik

2012 18 Haziran 2012 İlk Kaya Müzik

2015 2 Eylül 2015 Doğum Günü Poll Production

2016 4 Kasım 2016 Sevmek Yetmiyor Bazen Poll Production

2018 7 Eylül 2018 Bana Aşktan Söz Etme TCTVL

Tan Taşçı Single'ları

Yıl Çıkış Tarihi Single adı Yapımcı

2011 26 Eylül 2011 Benim Gibi Olmayacak Kaya Müzik

2013 31 Aralık 2013 Çanta (Ft. Catwork Remix Engineers) DMC / T Cetveli Müzik

2014 14 Şubat 2014 Bırak Beni DMC / T Cetveli Müzik

2014 18 Ekim 2014 Ağrılı Başımız Dokuz Sekiz Müzik

2016 3 Mart 2016 Nasıl Seveceğim Poll Production

2017 22 Mayıs 2017 Nasıl Seveceğim (Ft. Catwork Remix Engineers) TCTVL

2017 23 Ekim 2017 Hata (Ft. Catwork Remix Engineers) TCTVL

2018 16 Şubat 2018 Bi' Başka Ayrıldık TCTVL

2019 25 Ocak 2019 Yalan (Akustik) TCTVL

2019 21 Haziran 2019 Hata V.2.0 TCTVL

2019 12 Temmuz 2019 Yalan (Tan Taşçı Remix) TCTVL

2020 7 Şubat 2020 Sen Üzülme TCTVL

2020 27 Mart 2020 Ezberleri Bozalım (Ft. Rubato) TCTVL

2020 1 Nisan 2020 Cumartesi TCTVL

2020 24 Nisan 2020 Sen Üzülme (Catwork Remake) TCTVL

2020 1 Mayıs 2020 Dur (Demo) TCTVL

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