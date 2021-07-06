Tamer Özyurt kimdir? Tamer Özyurt nereli kaç yaşında? Özyurtlar İnşaat’ın kurucusu Tamer Özyurt'un kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1968 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Tamer Öztürk 2005 yılında konut yapımına başladı ve başta İstanbul olmak üzere bir çok noktada yeni konut projelerini hayata geçirdi. İşte Tamer Özyurt'un hayatı ve biyografisi...

Tamer Özyurt kimdir? Tamer Özyurt nereli kaç yaşında? Özyurtlar İnşaat'ın kurucusu Tamer Özyurt'un kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1968 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Tamer Öztürk 2005 yılında konut yapımına başladı ve başta İstanbul olmak üzere bir çok noktada yeni konut projelerini hayata geçirdi. İşte Tamer Özyurt'un hayatı ve biyografisi...

Tamer Özyurt'un kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Konut yapımı ve yapı malzemeleri marketi işlerini yürüren Tamer Öztürk'ün hayatı ve kim olduğu haberimizin detayında olacak. Peki Tamer Özyurt kimdir? Tamer Özyurt nereli kaç yaşında?

TAMER ÖZTÜRK KİMDİR?

Tamer Öztürk kimdir sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Tamer Öztürk Özyurtlar İnşaat'ın kurucusudur aynı zamanda Özyurtlar Holding'in sahibidir.

Tamer Öztürk 1968 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Tamer Öztürk ilkokul ve lise eğitimimden sonra 12 yaşında iş hayatına atıldı. Tamer Öztürk 12 yaşında Tahtakale'de çalışmaya başladı. Tamer Özyurt, 22 yaşında Esenyurt'ta 25 metrekarelik bir alanda yapı malzemeleri satışı yapılan nalburiye dükkanı açtı.

Tamer Öztürk bu adımıyla yapı ve inşaat alanına ilk adımını atmış oldu.

Tamer Öztürk, Neyzen Yapı Market olarak yapı malzemeleri alanında hizmet veren kuruluşu büyüterek İstanbul'da 2 mağaza daha açtı.

Esenyurt, Bahçeşehir ve Beylikdüzü'nde bulunan 3 mağazada, 20 bin çeşit ürün, perakendenin yanı sıra toptan satış da yapılıyor.

2005 yılında inşaat sektörüne atılan Tamer Özyurt, konut ve işyeri yapımına başladı.

2005 yılınad Boğazköy'de Genç Girişimciler Sitesi ile ilk konut projesi hayata geçirildi.

Özyurtlar Holding çatışı altında birçok şirket bulunuyor. "Özyurtlar İnşaat, Özyurtlar Gayrimenkul, Özyurtlar Bahaş, TMR Yatırım ve Bahçeşehir Motors" Özyurtlar Holding bünyesi altında faaliyet gösteriyor.

Tamer Özyurt evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.