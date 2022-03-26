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TIMETURK / GENEL / Tam ölçülü kolay ıslak kek tarifi?

Tam ölçülü kolay ıslak kek tarifi?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kek tariflerinin en çok arananları arasında yer alan tam ölçülü kolay ıslak kek tarifi? İşte browni ıslak kek tarifi ve püf noktaları...

1 Saat Önce
2022-03-26 17:33:42
Tam ölçülü kolay ıslak kek tarifi?

Kekin en lezzetli hali browni ıslak kek tarifi:

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Browni kekin sosu için gerekli malzemeler:

  • 1,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı kekin sosundan
  • 35 gramlık sütlü çikolata

Browni kek tarifi'nin yapılışı:

  • Karıştırma kabında yumurtalar ve şeker köpük köpük olana kadar, mikser yardımıyla çırpalım.
  • Sıvı yağ ve süt eklenerek bir müddet daha çırpılır daha sonra eleyerek yavaş yavaş un kakao kabartma tozu ve vanilya eklenir, 3 dakika daha çırpılır.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecede fırınımız a kekimizi pişiririz.
  • Sosu için süt, şeker, sıvı yağ kakao ve ayırdığımız kek sosu bir tencerede devamlı karıştırılarak pişirilir bir taşım kaynadıktan sonra içine çikolatayı parçalar halinde atarak ocaktan alınır. sosun sıcağı ile çikolatanın erimesi sağlanır.
  • 5 dakika kadar dinlenen keke sıcak sos her tarafına gelecek şekilde dökülür.
  • Sosun iyice çekmesi için, birkaç saat beklememiz gerekir. İstediğiniz şekilde süsleyerek tükete bilirsiniz.
  • Afiyet olsun...

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