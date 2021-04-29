Tam kapanmada sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada tütün ürünü satışı yasak mı?

Tam kapanmada içki satışı yasakları tartışılırken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan sigara satışlarının da yasaklanması önerisi geldi. Türk Diyanet Vakıf-Sen'den gelen açıklamadan sonra sigara tiryakileri tam kapanmada sigara satışı yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. Peki tam kapanmada tütün ürünü satışı yasak mı? Tam kapanmada marketlerde sigara satışı yasak mı? Tam kapanmada sigara satışı olmayacak mı?

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan tan kapanam döneminde sigara satışlarının sınırlandırılması önerisi geldi. Türk Diyanet Vakıf-Sen'den gelen açıklamadan sonra sigara tiryakileri tam kapanmada sigara satışı yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. Peki tam kapanmada tütün ürünü satışı yasak mı? Tam kapanmada marketlerde sigara satışı yasak mı?

Kabine Toplantısı sonrası Türkiye genelinde 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanma tedbirleri uygulanacak. Tam kapanma döneminde ülkede vaka sayılarını düşürmek için önemler aındı. Alınan önlemler kapsamında seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağı da var. Geçtiğimiz günlerde tam kapanma döneminde içki satışlarının yasak oalcağı açıklanmıştı. Şimdi de tam kapanmada sigara satışlarının yasaklanması yada kısıtlanması önerisi geldi. Tam kapanmada sigara satışı olmayacak mı?

Tam kapanmada sigara satışı yasaklandı mı?

Yazılı bir açıklama yayınlayan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tam kapanmada sigara içmenin de yasaklanması çağrısında bulundu. Yapılan öneri açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Bugünleri gelin fırsata çevirelim. Sigara tüketimini bitirelim, sigara içen tüm insanlarımız kullanmayı bırakmalılar. Tiryaki düzeyinde kullanıcı vatandaşlarımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilirler. Yeşilay'dan Sağlık Bakanlığımızdan ve ilgili tüm kamu kurumlarından destek alabilirler. Bütçe diyoruz, maddi sıkıntılar diyoruz işte size bir fırsat, sigarayı bırak bütçene katkıda bulun, evine huzur getir. Çocuklarımızın yarınlara daha sağlıklı ulaşabilmesi için ve 18 günlük kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmanız güzel olacaktır, anlamlı olacaktır. Ailenizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi düşünün sigarayı bu kapanma sürecinde bırakın.

Zincir marketlerde sigara satışı yasak mı?

Bu 18 günlük kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi içinde devletimiz birtakım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşılabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim.”

İçki satışlarının yasaklandığı açıklanmışı

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya içki satışlarının yasaklandığına dair iddia geldi. Kaya yaptığı paylaşımda "Alkol satışı tüm günler yasak olacak. Yapı marketler kapalı olacak. AVM, kuaför, berber gibi işletmeler kapatılacak. Uçak, gemi, tren, otobüs bileti almak için seyahat izin belgesi şart olacak" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.