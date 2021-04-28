Sağlık ocaklarında muayene olmak isteyen vatandaşlar tam kapanmada sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. 81 il genelinde 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanacak olan tam kapanma ile genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Genelgede sağlık kuruluşları ile ilgili detaylı bilgi verildi. Peki sağlık ocakları sokağa çıkma yasağında açık mı? Aile Hekimliği tam kapanmada kapalı mı olacak? Aile Hekimliği 29 Nisan ve 30 Nisan'da açık mı olacak?

Sağlık ocaklarında muayene olmak isteyen vatandaşlar tam kapanmada sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. 81 il genelinde 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanacak olan tam kapanma ile genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Genelgede sağlık kuruluşları ile ilgili detaylı bilgi verildi. Peki sağlık ocakları sokağa çıkma yasağında açık mı? Aile Hekimliği tam kapanmada kapalı mı olacak? Aile Hekimliği 29 Nisan ve 30 Nisan'da açık mı olacak?

Tam kapanma ile birlikte insanların en merak ettiği konuların başında sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı konusu. Peki tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları sokağa çıkma yasağında açık mı? İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgede sağlık kuruluşları ile ilgili soru işaretlerini de gidermiş oldu. Bakanlık genelgesinde sağlık ocaklarının da açık olacağını belirtti.

Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır." denildi. Sağlık sektörü de kısıtlamalardan muaf tutulacak. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecek.

Sağlık ocakları sokağa çıkma yasağında açık mı?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesini yayımladı. Listede sağlık kuruluşları çalışanlarının da kısıtlamadan muaf olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada "Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler." sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sağlık ocakları nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.