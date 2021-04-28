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Tam kapanmada oto sanayiler açık mı? Araba tamircileri açık mı? Araç servisleri açık mı?

Tam kapanmada oto sanayiler açık mı? 81 il genelinde 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya gidilmesine karar verildi. Tam kapanmada hangi işyerlerinin açık hangisinin ise kapalı olacağı halen tartışma konusu. Oto sanayi sitelerinde işyerleri olanlar da oto sanayiler açık mı sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Araba tamircileri açık mı? Araç servisleri açık mı? Oto servisler tam kapanmada çalışacak mı? İstanbul'da açık otomobil tamircisi nerede var?

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Google News - Timeturk
28.04.2021 11:35:56
Tam kapanmada oto sanayiler açık mı? Araba tamircileri açık mı? Araç servisleri açık mı?

İçişleri Bakanlığı, salgın tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 'tam kapanma' sürecine ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde; üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Bu gelişmeler doğrultusunda oto tairiclerin tam kapanamda açık olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki tam kapanmada oto sanayiler açık mı? Araba tamircileri açık mı? Araç servisleri açık mı?

Tam kapanmada oto sanayiler açık mı? 81 il genelinde 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya gidilmesine karar verildi. Tam kapanmada hangi işyerlerinin açık hangisinin ise kapalı olacağı halen tartışma konusu. Oto sanayi sitelerinde işyerleri olanlar da oto sanayiler açık mı sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.  Araba tamircileri açık mı? Araç servisleri açık mı? Oto servisler tam kapanmada çalışacak mı? İstanbul'da açık otomobil tamircisi nerede var?

Tam kapanmada oto sanayiler açık mı?

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu tarihler arasında da küçük sanayi sitelerinin de kapalı oalcağı konuşuluyor. Peki tam kapanmada araba tamircileri açık mı? Dolayısıyla buradaki oto tamircileri ile oto elektrikçilerde kapalı olacak.

Araç servisleri açık mı?

Binlerce kişi Twttier'da #otosanayilernedenkapalı etiketi ile oto sanayilerin tam kapanmada çalışmasını talep etti. Vatandaşlar tam kapanmada oluşacak araç arızalarının ve tamirlerinin oto sanayiler vasıtasıyla giderileceğini ve dolayısıyla oto sanayilerin açık olması gerektiğini vurguladı. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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