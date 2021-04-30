Tam kapanmada İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı? Aylık mavi kart tarihi uzatılacak mı?

29 Nisan'da itibaren ülke genelinde 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulamasına gidildi. Milyonlarca vatandaş da tam kapanmada evlerinde olacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da kullanılmayan İstanbulkart aylık sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak etmeye başladı. Peki tam kapanmada İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı? Akbil tarihi uzatılacak mı? İstanbulkart süreleri uzatıldı mı? Aylık mavi kart tarihi uzatılacak mı? İstanbulkart aylık abone (mavi kart) kullanım süresi uzatılacak mı? Tam kapanmada İstanbulkart ücretleri iade edilecek mi? İstanbul aylık akbil tarihi kapanmadan sonra devam edecek mi?

29 Nisan'da itibaren ülke genelinde 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulamasına gidildi. Milyonlarca vatandaş da tam kapanmada evlerinde olacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da kullanılmayan İstanbulkart aylık sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak etmeye başladı. Peki tam kapanmada İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı? Akbil tarihi uzatılacak mı? İstanbulkart süreleri uzatıldı mı? Aylık mavi kart tarihi uzatılacak mı? İstanbulkart aylık abone (mavi kart) kullanım süresi uzatılacak mı? Tam kapanmada İstanbulkart ücretleri iade edilecek mi? İstanbul aylık akbil tarihi kapanmadan sonra devam edecek mi?

Koronavirüs pandemisinde son zamanlarda vaka sayıları 60 bin seviyelerine kadar çıkmıştı. Ramazan ayı ile ülkede uygulanan kısmi kapanma vaka sayılarını yeterince düşmesini sağlayamadı. Toplanan Kabine Toplantısı ile ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Tam kapanmada milyonlarca kişi evlerinde olacak. Sokağa çıkma kapsamından muaf olmayan işletmeler ve işyerleri kapalı olacak. Her gün işe gitmek için İsstanbul kartını kullananlar da bu sürede İstanbul kartı kullanamayacak. Aylık İstanbulkart aboneliği yaptıran vatandaşlar da tam kapanmada İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı? Akbil tarihi uzatılacak mı? sorusunu sormaya başladı.

Tam kapanmada İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı?

Aylık İstanbulkart ile ulaşımını sağlayan İstanbullular tam kapanmada evlerinde olacak. Neredeyse 3 hafta sürecek olan tam kapanmada vatandaşlar İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı sorusunu sormaya başladı. İETT'den İstanbul kart (Akbil) sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz açıklama gelmedi. Ancak vatandaşlar İstanbul kartı kullanamayacakları için ya süresinin uzatılmasını ya da ücret iadesi yapılmasını istiyor.

Aylık Akbil tarihi uzatılacak mı?

Aylık akbil tarihlerinin uzatılacağına dair henüz resmi açıklama gelmedi. İETT'den gelen açıklamayı sizlerle paylaşacağız.

Tam kapanmada İstanbulkart ücretleri iade edilecek mi?

Tam kapanam döneminde kullaılmaaycak olan İstanbulkart (Mavi kart) ücretlerinin iade edilmesi düşünülmüyor. Ancak İstanbul kartlarda süre uzatımı gündeme gelebilir.

İETT ücretleri

Tam elektronik bilet 3,50 lira

Öğrenci bileti 1,70 lira

Tam Mavi Kart 275 lira

Öğrenci Mavi Kartı 50 lira

İstanbul kart (Akbil) nerelerde kullanılır?

İstanbul'daki şehir içi ulaşımın (Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray, Deniz taşımacılığı, Teleferik, Tramvay) yanı sıra;

A-101, Migros, Şok Marketler, Multinet ödeme noktaları, BiTaksi ve Getir uygulamaları, Beltur, BNB (bisiklet), iTaksi, İBB Sosyal Tesisler, Hamidiye Su Otomatları, İsper ve İspark gibi sosyal alanlardaki harcama ve ödeme işlemlerinizde, ön ödemeli bir kart olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıca, İstanbulkart ile yapacağınız ödemelerde kampanya fırsatlarından yararlanarak avantaj sağlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.