Korona virüs ile mücadele kapsamında 39 Nisan ile 17 Mayıs arasında 81 il genelinde tam kapanmaya gidilmesine karar verildi. Tam kapanma sürecini milyonlarca kişi evlerinde geçirecek. Bankada işleri olan vatandaşlar tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi, bankaya gitmek için izin almak mı gerekiyor gibi sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde bankaların durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki banka işlemleri için izin almak gerekiyor mu? İşte tam kapanmada vatandaşlar bankaya gidebilecek mi sorusunun yanıtı...

Korona virüs ile mücadele kapsamında 39 Nisan ile 17 Mayıs arasında 81 il genelinde tam kapanmaya gidilmesine karar verildi. Tam kapanma sürecini milyonlarca kişi evlerinde geçirecek. Bankada işleri olan vatandaşlar tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi, bankaya gitmek için izin almak mı gerekiyor gibi sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde bankaların durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki banka işlemleri için izin almak gerekiyor mu? İşte tam kapanmada vatandaşlar bankaya gidebilecek mi sorusunun yanıtı...

Artan koronavirüs vaka sayılarını bayram sonrasına kadar 5 bin seviyesinin altına çekmek için ülke genelinde 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma ile birçok işletme ve işyeri kapalı olacak. Çalışanların büyük bir bölümü de tam kapanmayı evlerinde geçirecek. Banka işlemleri olan vatandaşlar da tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi sorusunu sormaya başladı. İçişleri Bakanlığı vatandaşların akıllarındaki sorulara yanıt verdi. Peki banka işlemleri için izin almak gerekiyor mu? Bankaya gitmek için izin mi almak gerekiyor? Bankaya gitmek için izin nasıl alınır?

Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs vaka sayılarının artışından sonra yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ramazan ayında ve ramazan bayramı sürecinde tüm ülkede tam kapanma uygulamasına gidileceğini açıklamıştı. Tam kapanma 29 Nisan'da başladı ve 17 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanma ile hangi kurumların açık hangilerinin de kapalı olduğu merak edilir oldu. Bankacılık işlemleri olan vatandaşlar da tam kapanmada tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi, bankaya gitmek için izin almak mı gerekiyor, gibi soruları soruyordu. Bankalara tam kapanma döneminde izin almadan gitmek mümkün değil. İzin almadan bankaya gidilirse ceza kesilebilir.

Bankaya gitmek için izin almak mı gerekiyor?

Tam kapanmada bankalar kısıtlı çalışan ile belirlenen saatler arasında hizmet vermeye devam edecek. Ancak bankalara gitmek isteyen vatandaşların VEFA destek hattından izin alması gerekiyor. Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşılabilir. Banka işlemlerinden en az 2 saat önce 112 aranarak bankaya gidiş için onay alınabilir.

Bankaya gitmek için izin nasıl alınır?

Bankaya gitmek için izin Vefa destek hattından alınabilir. 112'den de ulaşılabilecek olan Vefa destek hattını arayarak bankacılık işlemleri öncesi onay alınabilir.

Tam kapanmada maaş çekmek serbest mi?

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Tam kapanmada bankalar kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; ''10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları, Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

TTB'den tam kapanma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yaptığı duyuruda, bankaların, toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdüreceği kaydedildi. Banka şubelerinin, 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde makul sayıda personel ile hizmet vereceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.