Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanmadan kısmi kapanmaya mı geçilecek?

Tam kapanma uzatıldı mı? 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Vaka sayılarının 5 binin altına düşmesinin hedeflendiği tam kapanmada istenilen düzeyde bir düşüş sağlanmazsa tam kapanma uzayabilir. Vatandaşlar bayramdan sonra tam kapanma 19 Mayıs ile birleştirilip uzatılır mı sorusunu soruyor. Bir diğer iddia ise tam kapanmadan sonra kısmi kapanmaya geçilebileceği yönünde. Peki Tam kapanmadan kısmi kapanmaya (kısmi açılma) mı geçilecek? Kısmi açılma nedir? Tüm bu soruların yanıtları Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.

Tam kapanma uzatıldı mı? 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Vaka sayılarının 5 binin altına düşmesinin hedeflendiği tam kapanmada istenilen düzeyde bir düşüş sağlanmazsa tam kapanma uzayabilir. Vatandaşlar bayramdan sonra tam kapanma 19 Mayıs ile birleştirilip uzatılır mı sorusunu soruyor. Bir diğer iddia ise tam kapanmadan sonra kısmi kapanmaya geçilebileceği yönünde. Peki Tam kapanmadan kısmi kapanmaya (kısmi açılma) mı geçilecek? Kısmi açılma nedir? Tüm bu soruların yanıtları Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.

Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası 81 il genelinde tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma ile birlikte yaza girmeden vaka sayılarının 5 binin altına inmesi hedefleniyor. İşlerine gidemeyen, dükkanlarını kapatan, iş yapamayan birçok kişi de tam kapanmanın bir an önce sonlanmasını istiyor. Bir yandan da tam kapanmanının uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

TAM KAPANMA UZATILDI MI?

Tam kapanmanın şu anda uztıldığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tam kapanmanın uzatılmasının şu anda gündemde olmadığını belirtti. Ayrıca tam kapanma konusunda son karar Kabine Toplantısı ile verilecek. Tam kapanma 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlamıştı. Ramazan bayramı günlerini de içine alan 13-14-15 Mayıs'ta da tam kapanma uygulanacak. Tam kapnmada şu anda uzatılma gibi bir durum söz konusu değil.

TAM KAPANMADAN KISMI KAPANMAYA GEÇİLİR Mİ?

Tam kapanmadan sonra hızlı bir açılım olmaması için ilk etapta kısmi kapanma ya da kısmi açılmaya gidilebilir. Ancak son söz yine Kabine Toplantısı sonrasında söylenecek.

HER İLE İÇİN AYRI NORMALLEŞME

Geçen yıl 1 Temmuz'da uygulamaya sokulan normalleşmeden farklı olarak 17 Mayıs sonrası farklı bir metot değerlendiriliyor. Tüm illerdeki Hıfzıssıhha Kurulları şehir bazlı olarak tam kapanmanın sonuçlarını masaya yatıracak. İnceleme sonucunda vaka sayıları, hasta, ağır hasta ve ölüm oranlarına göre illerin yavaş yavaş normalleşme adımlarını atacağı belirtiliyor.

BAKAN SOYLU'DAN 19 MAYIS AÇIKLAMASI

Bakan Soylu'nun Tam kapanma bayramdan sonra devam edecek mi? sorusuna verdiği yanıt: Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz. 17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz. Tekrar kayıplarımız olmasın diye hep beraber büyük bir fedakarlığı ortaya koyacağız. Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı Sinovac ile 100 milyon anlaşma yapıldığını söyledi, bir taraftan Biontech var, bir taraftan Rusya'nın aşısı var. Türkiye aşı anlamda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor.

FUAT OKTAY: ŞU ANDA UZATMA GÜNDEMİMİZDE YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 'bayramdan sonra tam kapanma uzatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.Oktay "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Oktay, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi; "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.