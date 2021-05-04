26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı'nda ülke genelinde tam kapanma uygulamasına geçilmesine karar verilmişti. Ramazan bayramını da kapsayacak şekilde uygulanan tam kapanma uzatılacak mı sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı ancak hedeflenen 5 binin altına ulaşılmazda tam kapanma yeniden uzatılır mı? Bu soruların yanıtı ramazan bayramı öncesi toplanacak olan kabine toplantısında yanıt bulacak. Peki tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma hangi tarihte sona eriyor?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan patlama sonrası ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma ile 81 ilde yeni kısıtlamalar hayatımıza girdi. Tam kapanma süresi sonunda vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi hedefleniyor. Peki vaka sayılarında yeterli düşüş olmazsa tam kapanma uzatılacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı kabine toplantısı sonrası karar verilecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kabine toplantısında yeni tedbirler ya da açılmalar gelebilir. Vaka sayılarında yaşanan gerilemeye bakacak olursak tam kapanmanın uzatılması şu anda olası görülmüyor. Bayram sonrasına kadar hedeflenen 5 bin vaka sayısının altına inilmesi bekleniyor. Kabine toplantısının yapıalcağı tarhi henüz net değil ancak bayram öncesi bir kabine toplantısı yapılması bekleniyor. Bu toplantıda tam kapanmaya devam mı edilecek, yoksa kısmi kapanmaya mı geçilecek ya da tamamen açılıacak mıyız soruları yanıt bulacak.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK

Tam kapanma eğer yeniden uzatılması gündeme gelmezse 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlamıştı. Ramazan bayramı günlerini de içine alan 3-14-15 Mayıs'ta da tam kapanma uygulanacak.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

TAM KAPANMA UZATILDI MI?



Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacak. Ancak ilerleyen günlerde sürecin uzayıp uzamayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısıyla belli olacak. Türkiye genelinde vaka sayılarındaki son durum değerlendirilecek. Öte yandan tam kapanmanın uzatılmasını teklif eden bazı kesimler var ancak tam kapanmanın uzatıldığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.