DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Tam kapanma hangi tarihler arasında olacak? Tam kapanma ne zaman başlayacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan açıklamasında 'Ramazan Bayramı sonuna kadar vaka sayılarını süratle 5 binin altına indirmeliyiz, hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor.' dedi. Erdoğan açıklamasında tam kapanmaya gidileceğini açıkladı. Peki tam kapanma hangi tarihler arasında olacak? Tam kapanma ne zaman başlayacak?

ABONE OL

Google News - Timeturk
26.04.2021 19:43:50
Tam kapanma hangi tarihler arasında olacak? Tam kapanma ne zaman başlayacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Ramazan Bayramı sonuna kadar vaka sayılarını süratle 5 binin altına indirmeliyiz, hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor." dedi. Erdoğan açıklamasında tam kapanmaya gidileceğini açıkladı. Peki tam kapanma hangi tarihler arasında olacak? Tam kapanma ne zaman başlayacak? 

Tam kapanma hangi tarihler arasında olacak? 

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Tam kapanma nedir?

Tam kapanma kısaca zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinden dışarı çıkmaması olarak tanımlanabilir. Tam kapanmada bazı iş kolları hariç çalışanların dahi evlerinde kalmaları gerekir. Tam kapanamda öğrenciler yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçer. Çalışanlar ise evden çalışma imkanı varsa evden çalışma şekline döner. Kısacası pazar güne uygulanan sokağa çıkma yasağının her güne yayılması olarak da tanımlanabilir. Tam kapanmada sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, fırınlar, bakkallar ve çalışmak durumunda olan kişiler yine kısıtlamadan muaf olacak.

Koronavirüsle mücadele

Sağlık hizmetleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bırakmıştı. Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atmak için vakalarımızı düşürmemiz lazım. Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamamız için vaka sayılarını 5 binin altına indirmeliyiz.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş