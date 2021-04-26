Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan açıklamasında 'Ramazan Bayramı sonuna kadar vaka sayılarını süratle 5 binin altına indirmeliyiz, hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor.' dedi. Erdoğan açıklamasında tam kapanmaya gidileceğini açıkladı. Peki tam kapanma hangi tarihler arasında olacak? Tam kapanma ne zaman başlayacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Ramazan Bayramı sonuna kadar vaka sayılarını süratle 5 binin altına indirmeliyiz, hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor." dedi. Erdoğan açıklamasında tam kapanmaya gidileceğini açıkladı. Peki tam kapanma hangi tarihler arasında olacak? Tam kapanma ne zaman başlayacak?

Tam kapanma hangi tarihler arasında olacak?

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Tam kapanma nedir?

Tam kapanma kısaca zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinden dışarı çıkmaması olarak tanımlanabilir. Tam kapanmada bazı iş kolları hariç çalışanların dahi evlerinde kalmaları gerekir. Tam kapanamda öğrenciler yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçer. Çalışanlar ise evden çalışma imkanı varsa evden çalışma şekline döner. Kısacası pazar güne uygulanan sokağa çıkma yasağının her güne yayılması olarak da tanımlanabilir. Tam kapanmada sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, fırınlar, bakkallar ve çalışmak durumunda olan kişiler yine kısıtlamadan muaf olacak.

Koronavirüsle mücadele

Sağlık hizmetleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bırakmıştı. Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atmak için vakalarımızı düşürmemiz lazım. Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamamız için vaka sayılarını 5 binin altına indirmeliyiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.