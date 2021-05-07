Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan patlama sonrası ülke genelinde önce kısmi kapanma sonra da tam kapanma uygulamasına gidildi. Tam kapanma 29 Nisan ve 17 Mayıs arasında olacağı açıklandı. Ancak 19 Mayıs ile birlikte tam kapanmanın bayram sonrasına uzatılacağı iddiaları gündeme geldi. Peki tam kapanma bayramdan sonra devam edecek mi? Tam kapanma 19 Mayıs ile uzatılacak mı? Tam kapanma bayram sonrası bitecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'tam kapanma uzatılacak mı' sorularına cevap geldi.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan patlama sonrası ülke genelinde önce kısmi kapanma sonra da tam kapanma uygulamasına gidildi. Tam kapanma 29 Nisan ve 17 Mayıs arasında olacağı açıklandı. Ancak 19 Mayıs ile birlikte tam kapanmanın bayram sonrasına uzatılacağı iddiaları gündeme geldi. Peki tam kapanma bayramdan sonra devam edecek mi? Tam kapanma 19 Mayıs ile uzatılacak mı? Tam kapanma bayram sonrası bitecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "tam kapanma uzatılacak mı" sorularına cevap geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair gelişmeleri paylaştı. Soylu tam kapanma süreci ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tam kapanmanın bayram sonrasında da uzatılacağı iddiları üzerine Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

TAM KAPANMA BAYRAMDAN SONRA DEVAM EDECEK Mİ?

İşte Bakan Soylu'nun Tam kapanma bayramdan sonra devam edecek mi? sorusuna verdiği yanıt: Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz. 17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz. Tekrar kayıplarımız olmasın diye hep beraber büyük bir fedakarlığı ortaya koyacağız. Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı Sinovac ile 100 milyon anlaşma yapıldığını söyledi, bir taraftan Biontech var, bir taraftan Rusya'nın aşısı var. Türkiye aşı anlamda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor.

FUAT OKTAY'DAN TAM KAPATMA UZATILACAK MI? SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 'bayramdan sonra tam kapanma uzatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.Oktay "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Oktay, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi; "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu. Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Tam kapanmanın uzatılıp uzatılmamasında vaka sayılarında yaşanan düşüş ya da artış belirleyici olacak. Son karar yine Kabine Toplantısı ile söylenecek. Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.