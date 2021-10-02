Tam bir şifa deposu! Gece bir kaşık içtiğinizde...

Vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için vitamin ve minerale ihtiyacı vardır. Bu yüzden vitaminden ve mineralden zengin besinleri sık sık tüketmemiz gerekir. Andız pekmezi E vitamini, C vitamini ve mineral içeriğiyle sağlığımıza oldukça faydalıdır. Gelin andız pekmezini ve vücudumuza sağladığı faydaları daha yakından inceleyelim...



Andız, ardıç ağacının meyvesine denir. Ardıç ağacı ayrıca andız ağacı olarak da bilinir. Andız eterli uçucu yağ olarak helenin, sabit yağ, triterpenler ve acı maddeler içerir. Bu maddelerden dolayı tatlı değil acı bir pekmezdir. Acı olduğu için tahinle karıştırılarak yenmesi tavsiye edilir. Tahinle karıştırıldığında acılığı azalır. Andız pekmezi ülkemizde Mersin'de üretilir.

Andız pekmezinin faydaları

Andız pekmezi esansiyel yağ asitleri içerir. Bu yüzden oldukça kuvvetli bir antioksidandır. Üst solunum yolları hastalıklarında yaşanan balgamı sökmeye yardımcı olur.

Kemik erimesi, romatizma ve eklem ağrılarını azaltır. Ayrıca bu hastalıkların ilerlemesini de durdurur.

Andız pekmezi antioksidan özelliktedir. Bu sayede üst solunum yolu hastalıklarına ve ağız içi yaralarına iyi gelir. Ağız içi yarası problemi yaşıyorsanız yarım su bardağı ılık suya bir tatlı kaşığı andız pekmezi karıştırıp, bu karışımla gargara yapabilirsiniz.

Bu pekmez idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçer. Bağırsaklardaki parazitleri azaltır. Basur ve ishal gibi durumları önler.

Andız pekmezi sayesinde karaciğerler toksinleri daha rahat atar. Kanı temizler ve kalp, damar tıkanıklığının önüne geçer.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur ve oluşumunu önler.

Andız pekmezinin yapılan araştırmalar sonucunda saç dökülmesini durdurduğu da görülmüştür. Ayrıca çıbanın da iyileşmesini hızlandırır.

Andız pekmezinin vücuda zararı var mı?

Andız pekmezi fazla tüketildiğinde kilo alımına neden olur. Diyabet hastaları da bu pekmezi doktorlarına danışmadan tüketmemelilerdir. Ayrıca andız yoğun bir pekmezdir bu yüzden midenizi rahatsız edebilir.

Gece uyumadan önce bir kaşık andız pekmezi yersek ne olur?

Gece uyumadan önce bir kaşık andız pekmezi yerseniz ertesi gün çok daha dinç uyandığınızı göreceksiniz. Andız pekmezi kan hücrelerini çoğaltır. Bu sayede kansızlığı ortadan kaldırır. Kansızlık ortadan kalktığında daha az yorgunluk ve halsizlik hissedersiniz. Ayrıca andız pekmezi sayesinde bağışıklık sisteminiz güçlenip, vücut direnciniz de artar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.