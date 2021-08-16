Taliban lideri kimdir? Taliban lideri Molla Abdülgani Birader kimdir? Taliban ABD güçlerinin çekilmesinden sonra 20 yıl aradan sonra yeniden Afganistan'da kontrolü ele aldı. Taliban'ın hızla ilerlemesi ve başkent Kabil'e girmesinden sonra Afgan vatandaşları da akın ederek ülkeyi terk etmeye başladı. Afganistan'daki durum uluslararası basının da gündeminde. Taliban'ın lideri Molla Abdülgani (Berader) Birader'in kim olduğu ve amacının ne olduğu sık sorulan sorular arasında.

Taliban lideri kimdir? Taliban lideri Molla Abdülgani Birader kimdir? Taliban ABD güçlerinin çekilmesinden sonra 20 yıl aradan sonra yeniden Afganistan'da kontrolü ele aldı. Taliban'ın hızla ilerlemesi ve başkent Kabil'e girmesinden sonra Afgan vatandaşları da akın ederek ülkeyi terk etmeye başladı. Afganistan'daki durum uluslararası basının da gündeminde. Taliban'ın lideri Molla Abdülgani (Berader) Birader'in kim olduğu ve amacının ne olduğu sık sorulan sorular arasında.

Taliban'ın Afganistan'ı yeniden ele geçirmnesi dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Hızlı ve direnişsiz bir şekilde başkent Kabil'i ele geçiren Taliban kentte kaosa neden oldu. Taliban'ın Afganistan'ı hızlı bir şekilde ele geçirmesine uluslararası tepkinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Taliban lideri Molla Abdülgani Birader (Berader) kimdir?

Kabil'in ele geçirilmesinin ardından Taliban lideri Molla Abdülgani Berader'den ilk açıklama geldi. Katar'ın başkenti Doha'dan seslenen Molla Birader'in konuşması Youtube'tan yayınlandı.

Molla Birader, "Gün be gün güvenlik ve gelecek için umut sağlayarak milletimizin hizmetinde olacağız. Müslüman Afgan halkını, özellikle Kabil sakinlerini bu büyük zaferden dolayı tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle beklenmedik ve eşsiz bir duruma ulaştık" dedi.

Molla Abdul Ghani Birader 1968 doğumlu.

Molla Kardeş olarak da bilinir, Afganistan'daki Taliban'ın kurucularından biridir.

Birader, 1980'lerde, Sovyetlere karşı savaşan mücahitlerdendi.

Birader, kayınbiraderi Molla Muhammed Ömer ile Kandahar'da medrese açtı.

İki molla, burada, Afganistan'ı islam emirliğine dönüştürmek için Taliban'ı kurdu.

Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Hamid Karzai ile aynı aşiretten geliyor.

Molla Muhammed Ömer'in yardımcısıydı. Pakistan'da Servisler Arası İstihbarat (ISI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) memurlarından oluşan bir ekip tarafından Şubat 2010'da yakalandı ve ABD'nin talebi üzerine 24 Ekim 2018'de serbest bırakıldı.

Molla Heybetullah Akhunzade dini lider olarak örgütün başında yer alırken Molla Birader siyasi lideri kabul ediliyor.

20 yıllık savaşın Taliban'ın zaferiyle sonuçlanmasının onun başarısı olduğu belirtiliyor.

Molla Birader, Katar'da, ABD ve Afgan hükümetiyle yürütülen müzekerelere başkanlık etti.

Taliban lideri, Şubat 2020'da ABD ile çekilmeyi düzenleyen Doha anlaşmasını imzaladı.

Taliban ne demek?

Peştuca bir kelime olan, ṭālibān, ṭālib'in çoğuludur "öğrenciler" anlamına gelir. Arapça ṭālib'e Farsça çoğul eki -ān eklenerek oluşturulmuş bir kelimedir. Arapçada ṭālibān "öğrenciler" değil, "iki öğrenci" anlamına gelir. Kelimenin Arapça çoğulu ṭullāb'dır.

Taliban Terör örgütü mü?

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 2003'te Taliban'ı terör örgütü olarak kabul etmişti. Rusya da 2003'te Taliban'ı yasaklanan terör örgütleri listesine dahil etmişti.

Afganistan Talibanı bir çok ülker tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.