Taladro kimdir? Taladro şarkı sözleri

Taladro, 1991 yılında Adana'da dünyaya gözlerini açtı. Asıl adı Abdullah Evgi olan Taladro bu ismi mahlası olarak kullanmaktadır. Aslen Adana'lı olan Taladro 1999 yılında Eminem şarkılarını dinlediğini belirten Taladro böylece küçük yaşlardan bu yana Rap şarkılarının içinde yer aldığını da ifade ediyor. Eğitim – öğretim hayatında da müziğe önem veren Taladro; daha sonraki süreçte Mersin şehrine taşınıyor. Esasında Mersin kentine daha iyi eğitim görmek amacıyla gelen Taladro, 8 yıl mersinde ikamet ediyor. İlkokulu Mersin'de tamamlayan Taladro Ortaokulu ise Antakya'da okuyor. Antakya'da müzik hayatına devam eden Taladro, hem Ceza hem de Eminem şarkılarıyla büyüyor.2006 yılı Taladro'nun müzik hayatında etkili bir başlangıç olarak tanımlanıyor. Neden mi? Çünkü bu tarihte yetenekli yorumcu ilk kez kendi sözlerini yazmaya da başlıyor. Kendi evinde amatör denilebilecek bir şekilde kendi yazmış olduğu sözlere beste yapan Taladro böylece ilk kayıtlarını da yapmaya başlıyor.Kendi başına yapmış olduğu rap çalışması oldukça beğeni toplamayı da başarıyor. Üstelik bu kadar kısa bir süre içersindenTaladro geniş bir dinleyici kitlesin ulaşmayı da başarıyor!Taladro, sesini ve tarzını dinleyicisine ulaştırmayı başaran yorumcular arasında yer alıyor. Kelebek ismindeki parçasıyla geniş bir dinleyici kitlesine de ulaşmayı başaran Taladro bu şarkısına bir de klip çekmiştir. Bir Akdeniz Anemisi hastası olan Taladro, bu rahatsızlıkla mücadele veriyor. Zaman zaman komaya kadar ilerleyen kritik ataklar da geçiren Taladro, böyle zamanlarda müzikten uzak kalıyor. Ülkemizde Rap alanının iddialı sesleri arasında yer alan Taladro son zamanlarda Rap alanındaki en iddialı sesler arasında yer alıyor.Taladro, ilk olarak Kelebek parçasıyla dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Git Ona, Deniz Kızı ile Unutursun adındaki parçalarıyla 2012 – 2013 yıllarında ses getirmeyi başara Taladro; 2018 yılı itibariyle de HÜLYA adında bir albüme imzasını atıyor. Son derece hareketli bir müzik hayatı bulunan Taladro, 2017 yılında Beşinci Mevsim, 2016 yılında da Kandil adındaki albümlerini piyasaya sürmüştür.

Taladro x Eda Sakız – Darağacı Şarkı Sözleri

Zat-ı şahaneniz yokluklara

teşrif eder

Günün birinde geri dönmeniz temennim

Kalbin istiklalin yollarında eskimesin

Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin

Sarılmamız kafi, gerisi teferruat

Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke

Silüetine yetmiyor ki lehçem

Dudakları bal dolusu tatlı su menekşem

Ele ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik

Direk yüreğim endamına pençe

Belki söylenilen gerçek ama şöyle;

Aşk karnı değil kalbi doyuruyor bence

Seni okumuş bitirmemişim hala

Belki Kovulmuşum mektebinden tembelim açıkca

Hırs yapıp yeniden okumam gerekli;

Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan

Nakarat

Ben suratımı darağacında astım

O günden beridir gülemiyorum

Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum

O günden beridir yanamıyorum.

Bile bile sevdim yalanlarını

Dünya çok büyük ve ben sen kadarım

Geri gelmez dakikalarım,

Seven değil sevmeyen hep kazanır

Bu hayat zehri takıp fırlatıyor oku

Ama tanıştırayım kendisi panzehrim olur

Dilimde azdır belki, yüreğimde dolu

Ne grisi kirpikleri aşkın elli tonu

Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi

Özlemim ve bir sarayın delisine hasret dolusun

Bu şarkı değilde yüreğime iğne ile tutturduğun

Hasretinin kasvet panosu

Ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun

Görmeme engel bu can buğusu

Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere

Var git yoluna ben de kaybolursun

Hep iyi düşündüm belki de gelemiyordur

O gülden beridir solamıyorum

Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım

O külden beridir sevemiyorum

Nakarat

Ben suratımı darağacında astım

O günden beridir gülemiyorum

Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum

O günden beridir yanamıyorum.

Bile bile sevdim yalanlarını

Dünya çok büyük ve ben sen kadarım

Geri gelmez dakikalarım,

Seven değil sevmeyen hep kazanır

Söz: Taladro, Rash, Burak Bulut