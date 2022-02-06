Taladro kimdir? Taladro şarkı sözleri
Yeni nesil yorumculardan biri olan Taladro, rap müzik denildiğinde akla gelen ilk tercih oluyor. Bilindiği üzere son zamanlarda Türkçe Rap şarkılar çok moda. Özellikle Melankoli Rap denildiğinde Taladro kendine has yorumlarıyla ön plana çıkıyor. Son zamanlarda sıklıkla Taladro kimdir? sorusunun cevabı da merak ediliyor.
2022-02-06 09:16:19
2006 yılı Taladro'nun müzik hayatında etkili bir başlangıç olarak tanımlanıyor. Neden mi? Çünkü bu tarihte yetenekli yorumcu ilk kez kendi sözlerini yazmaya da başlıyor. Kendi evinde amatör denilebilecek bir şekilde kendi yazmış olduğu sözlere beste yapan Taladro böylece ilk kayıtlarını da yapmaya başlıyor.
Kendi başına yapmış olduğu rap çalışması oldukça beğeni toplamayı da başarıyor. Üstelik bu kadar kısa bir süre içersindenTaladro geniş bir dinleyici kitlesin ulaşmayı da başarıyor!
Taladro, sesini ve tarzını dinleyicisine ulaştırmayı başaran yorumcular arasında yer alıyor. Kelebek ismindeki parçasıyla geniş bir dinleyici kitlesine de ulaşmayı başaran Taladro bu şarkısına bir de klip çekmiştir. Bir Akdeniz Anemisi hastası olan Taladro, bu rahatsızlıkla mücadele veriyor. Zaman zaman komaya kadar ilerleyen kritik ataklar da geçiren Taladro, böyle zamanlarda müzikten uzak kalıyor. Ülkemizde Rap alanının iddialı sesleri arasında yer alan Taladro son zamanlarda Rap alanındaki en iddialı sesler arasında yer alıyor.
Taladro, ilk olarak Kelebek parçasıyla dinleyicisinin karşısına çıkıyor. Git Ona, Deniz Kızı ile Unutursun adındaki parçalarıyla 2012 – 2013 yıllarında ses getirmeyi başara Taladro; 2018 yılı itibariyle de HÜLYA adında bir albüme imzasını atıyor. Son derece hareketli bir müzik hayatı bulunan Taladro, 2017 yılında Beşinci Mevsim, 2016 yılında da Kandil adındaki albümlerini piyasaya sürmüştür.
Taladro x Eda Sakız – Darağacı Şarkı Sözleri
Zat-ı şahaneniz yokluklara
teşrif eder
Günün birinde geri dönmeniz temennim
Kalbin istiklalin yollarında eskimesin
Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin
Sarılmamız kafi, gerisi teferruat
Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke
Silüetine yetmiyor ki lehçem
Dudakları bal dolusu tatlı su menekşem
Ele ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik
Direk yüreğim endamına pençe
Belki söylenilen gerçek ama şöyle;
Aşk karnı değil kalbi doyuruyor bence
Seni okumuş bitirmemişim hala
Belki Kovulmuşum mektebinden tembelim açıkca
Hırs yapıp yeniden okumam gerekli;
Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan
Nakarat
Ben suratımı darağacında astım
O günden beridir gülemiyorum
Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum
O günden beridir yanamıyorum.
Bile bile sevdim yalanlarını
Dünya çok büyük ve ben sen kadarım
Geri gelmez dakikalarım,
Seven değil sevmeyen hep kazanır
Bu hayat zehri takıp fırlatıyor oku
Ama tanıştırayım kendisi panzehrim olur
Dilimde azdır belki, yüreğimde dolu
Ne grisi kirpikleri aşkın elli tonu
Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi
Özlemim ve bir sarayın delisine hasret dolusun
Bu şarkı değilde yüreğime iğne ile tutturduğun
Hasretinin kasvet panosu
Ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun
Görmeme engel bu can buğusu
Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere
Var git yoluna ben de kaybolursun
Hep iyi düşündüm belki de gelemiyordur
O gülden beridir solamıyorum
Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım
O külden beridir sevemiyorum
Nakarat
Ben suratımı darağacında astım
O günden beridir gülemiyorum
Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum
O günden beridir yanamıyorum.
Bile bile sevdim yalanlarını
Dünya çok büyük ve ben sen kadarım
Geri gelmez dakikalarım,
Seven değil sevmeyen hep kazanır
Söz: Taladro, Rash, Burak Bulut
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