DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Dönmez doğal gaz için tarih verdi: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yakmış olacağız
3 günde 3 kilo verdiren kabak diyeti nasıl yapılır?
Taksimetre ayar ücreti | Taksimetre güncelleme ücreti ne kadar?
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
İstanbul’da taksiciler yüzde 36'lık zam için sıraya girdi
Denizli'de feci kaza: 3 ölü
Mahkeme, CHP'li Bolu Belediyesi'ne 'dur' dedi
Sarp Akkaya kimdir?
TYB'nin 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni kazananlar açıklandı
Ece Seçkin hayranlarını korkuttu
İstanbul’un aralık ayı enflasyonu belli oldu
Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
Murat Yıldırım kimdir? Murat Yıldırım nereli? Murat Yıldırım kaç yaşında?
İslam Memiş '3 Ocak Senaryosu' ile ilgili net konuştu: Sakın bunu yapmayın
Seray Sever'den sürpriz paylaşım! 4 aylık hamile

TIMETURK / GENEL / Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler

Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler

İstanbul'da taksi açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri, yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruğa girdi.

1 Saat Önce
2022-01-01 13:10:11
Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aralık ayı olağanüstü toplantısından taksi ücretlerine zam kararı çıktı.

İNDİ-BİNDİ 20 LİRA

Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

taksimetreler-guncellendi-istanbul-da-soforler-14638919_3649_m-1

ŞOFÖRLER KUYRUK OLUŞTURDU

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu.

Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş