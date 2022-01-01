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Taksimetre ayar ücreti | Taksimetre güncelleme ücreti ne kadar?

Taksimetre ayar ücreti | Taksimetre güncelleme ücreti ne kadar? İstanbul'da taksi ücretleri 2022 yılında zamlı olacak. İstanbul'da taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya çıktı. Kısa mesafe ise 14.50 liradan 20 liraya yükseldi. Taksi sahipleri de taksimetre ayar güncellemesi için uzun kuyruklar oluşturdu.

26 Dakika Önce
2022-01-01 14:00:12
Taksimetre ayar ücreti | Taksimetre güncelleme ücreti ne kadar?

Taksimetre ayar ücreti | Taksimetre güncelleme ücreti ne kadar? İstanbul'da taksi ücretleri 2022 yılında zamlı olacak. İstanbul'da taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya çıktı. Kısa mesafe ise 14.50 liradan 20 liraya yükseldi. Taksi sahipleri de taksimetre ayar güncellemesi için uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

Taksimetre güncelleme ücreti ne kadar?

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi (YENTAKOOP) Başkanı Kıyasettin Telli geçtiğimiz sene taksimetre ayarlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Taksimetre ayar ücretleri örneğin Ankara'da ayar ücreti 350 lira civarında ama İstanbul'da bu rakam 650 lira alınıyor. Bu konuda da Ticaret Bakanlığımız müdahil oluyor, Türkiye'nin tamamında ortak bir standart tarife ayar ücreti belirlemelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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