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Taksim metro istasyonu ne zaman açılacak? Taksim metrosu kapalı mı?

Taksim metrosu kapalı mı? İstanbulluların en sık kullandığı M2 metrosunun Taksim istasyonunun kapatıldığı açıklandı. İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar Taksim metrosunun kapalı olduğunu görünce büyük bir sürpriz yaşadı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar Taksim metro istasyonu ne zaman açılacak? Taksim metrosu ne zamana kadar kapalı olacak? gibi soruları sormaya başladı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunun ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

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Google News - Timeturk
01.06.2021 08:03:01
Taksim metro istasyonu ne zaman açılacak? Taksim metrosu kapalı mı?

Taksim metrosu kapalı mı? İstanbulluların en sık kullandığı M2 metrosunun Taksim istasyonunun kapatıldığı açıklandı. İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar Taksim metrosunun kapalı olduğunu görünce büyük bir sürpriz yaşadı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar Taksim metro istasyonu ne zaman açılacak? Taksim metrosu ne zamana kadar kapalı olacak? gibi soruları sormaya başladı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunun ikinci  bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu. 

İstanbul'da her gün binlerce kişiye hizmet veren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunun kapatıldığı açıklandı. Vatandaşların en sık kullandığı duraklardan olan Taksim durağının kapatıldığını gören vatandaşlar Taksim metro istasyonu ne zaman açılacak? Taksim metrosu kapalı mı? gibi soruları sormaya başaldı. İşte Taksim metro durağı ne zaman açılacak sorusunun yanıtı...

Taksim metro istasyonu ne zaman açılacak? 

Metro İstanbul kararının İstanbul Valiliği tarafından alındığını duyurdu. Açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" dendi.

taksim_metrosu_ne_zaman_açılacak

M2 Metrosu hakkında

M2 (Yenikapı - Hacıosman) Metro Hattı, İstanbul'da yer alan metro hatlarından birisidir. Günlük ortalama 250 bin yolcuyla, İstanbul ulaşımında en çok kullanılan raylı sistemdir. Hattın 17 istasyonu olup[3], Haliç Metro Köprüsü üzerinde yer alan Haliç Metro İstasyonu haricindeki 16 istasyon yer altında yer almaktadır.

M2 istasyonları

Yenikapı
Vezneciler-İstanbul Ü.
Haliç
Şişhane
Taksim
Osmanbey
Şişli-Mecidiyeköy
Gayrettepe
Levent
4.Levent
Sanayi Mahallesi
Seyrantepe
İTÜ-Ayazağa
Atatürk Oto Sanayi
Darüşşafaka
Hacıosman

taksim_metrosu_durakları

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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