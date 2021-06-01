Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Füniküler ne zaman açılacak?

Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Kabataş'tan Taksim'e en kolay ulaşımlardan biri olan Finiküler hattı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldığı açıklandı. Peki Füniküler ne zaman açılacak? F1 Taksim-Kabataş Finiküler hattı ne zamana kadar kapalı olacak? Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.