Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Füniküler ne zaman açılacak?
Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Kabataş'tan Taksim'e en kolay ulaşımlardan biri olan Finiküler hattı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldığı açıklandı. Peki Füniküler ne zaman açılacak? F1 Taksim-Kabataş Finiküler hattı ne zamana kadar kapalı olacak? Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.
Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Kabataş'tan Taksim'e en kolay ulaşımlardan biri olan Finiküler hattı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldığı açıklandı. Peki Füniküler ne zaman açılacak? F1 Taksim-Kabataş Finiküler hattı ne zamana kadar kapalı olacak? Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.
Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı?
İstanbul'da her gün binlerce kişiye hizmet veren F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının kapatıldığı açıklandı.
Füniküler ne zaman açılacak?
Metro İstanbul kararının İstanbul Valiliği tarafından alındığını duyurdu. Açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" dendi.
F1 (Taksim - Kabataş) Füniküler hattı nedir?
F1 (Taksim - Kabataş) Füniküler Hattı, İstanbul'da yer alan İstanbul metrosu'nun füniküler hatlarından birisidir.[1] Günlük ortalama 30 bin yolcuyla, iki istasyon arasında 400 sefer yapar. Tamamı yer altında olan ve aralarında kot farkı bulunan iki merkezi birbirine bağlayan F1 hattı, Tünel'den 131 yıl sonra İstanbul'da yapılan ikinci füniküler sistemidir. Hat, hafta içinde 06.00-00.00 saatleri arasında yoğun zamanlarda 5 dakikada bir sıklıkla çalışır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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