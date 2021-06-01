DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Okullar yazın açık mı? Yazın ders olacak mı?
Ukrayna Turizm Bakanı: Türkiye'deki uygulamayı beğendik
Sony sessizliğini bozdu, Playstation Now' 11 yeni oyun geliyor!
TOKİ'den ev ve işyeri almak isteyenlere yeni fırsat
‘Dünyanın en büyük 'narkodevleti' ABD'dir’
Cinping'den Esed'e tebrik
“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”
BtcTurk'ten yeni düzenleme: Kullanıcılar belge ibraz etmeli
Yüz yüze eğitime katılmama dilekçesi | Derslere katılmama dilekçe örneği indir
Karanlık piyasa: Bitcoin yükselince hacker saldırısı arttı; fidye ödemeyen yanıyor
Cumartesi günü seyahat yasağı var mı? Cumartesi şehirler arası yolculuk yasak mı?
Kolombiya raporu: Gösterilerde 48 kişi öldü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek? Stopaj indirimi 2021'de sürecek mi?
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Füniküler ne zaman açılacak?

Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Kabataş'tan Taksim'e en kolay ulaşımlardan biri olan Finiküler hattı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldığı açıklandı. Peki Füniküler ne zaman açılacak? F1 Taksim-Kabataş Finiküler hattı ne zamana kadar kapalı olacak? Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.06.2021 08:24:46
Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Füniküler ne zaman açılacak?

Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı? Kabataş'tan Taksim'e en kolay ulaşımlardan biri olan Finiküler hattı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldığı açıklandı. Peki Füniküler ne zaman açılacak? F1 Taksim-Kabataş Finiküler hattı ne zamana kadar kapalı olacak?  Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının ikinci  bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Taksim-Kabataş Füniküler kapalı mı?

İstanbul'da her gün binlerce kişiye hizmet veren F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının kapatıldığı açıklandı. 

Füniküler ne zaman açılacak?

Metro İstanbul kararının İstanbul Valiliği tarafından alındığını duyurdu. Açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" dendi.

taksim_metrosu_ne_zaman_açılacak

F1 (Taksim - Kabataş) Füniküler hattı nedir?

F1 (Taksim - Kabataş) Füniküler Hattı, İstanbul'da yer alan İstanbul metrosu'nun füniküler hatlarından birisidir.[1] Günlük ortalama 30 bin yolcuyla, iki istasyon arasında 400 sefer yapar. Tamamı yer altında olan ve aralarında kot farkı bulunan iki merkezi birbirine bağlayan F1 hattı, Tünel'den 131 yıl sonra İstanbul'da yapılan ikinci füniküler sistemidir. Hat, hafta içinde 06.00-00.00 saatleri arasında yoğun zamanlarda 5 dakikada bir sıklıkla çalışır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş