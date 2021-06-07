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Taksim'deki çarşaf tartışmasına 5 yıl hapis istemi

Taksim'de de çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, 'Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın' dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Emel C. hakkında, 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Google News - Timeturk
07.06.2021 11:31:49
Taksim'deki çarşaf tartışmasına 5 yıl hapis istemi

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın" dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 78 yaşındaki Emel C. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaf tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz?" demişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı. Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.

"PİŞMANIM"

Sözleri sarf ettiği belirlenen 78 yaşındaki Emel C., olay günü kızlara "Türk müsünüz?" diye sorduğunu, kendilerinin Türk olduklarını söylemesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlatıp, "Neden bu şekilde giyindiklerini sordum, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı, inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi, halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C.'nin halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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