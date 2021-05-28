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Taksim Camii bugün açılıyor

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılacak.

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28.05.2021 10:18:03
Taksim Camii bugün açılıyor

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

2017 yılında inşaatı başlayan Taksim Camii'ndeki çalışmalar sona erdi. İstanbul'un yeni simgelerinden olacak cami, ibadete açılıyor.

2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Cuma namazının ardından, tören gerçekleştirilecek.

Cami, mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyor. Duvarları, Allah lafzı ile Hazreti Muhammed ve dört halifenin isimlerinin yazılı olduğu hat levhalar süslüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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