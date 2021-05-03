Taksim camii açıldı mı? İstanbul'un yeni simgesi olacak Taksim Camii için yeni gelişme yaşandı. İstanbulluların merakla beklediği Taksim camisi açıldı mı? 17 Şubat 2017'de temeli atılan cimi ile ilgili son tarih verildi. Yapılan açıklamada caminin 7 Mayıs Cuma günü açılacağı belirtildi. Haberi alan vatandaşlar da Taksim camisi açık mı? Taksim cami ne zaman açılacak? sorusunu sormaya başladı.

Taksim camii açıldı mı? İstanbul'un yeni simgesi olacak Taksim Camii için yeni gelişme yaşandı. İstanbulluların merakla beklediği Taksim camisi açıldı mı? 17 Şubat 2017'de temeli atılan cimi ile ilgili son tarih verildi. Yapılan açıklamada caminin 7 Mayıs Cuma günü açılacağı belirtildi. Haberi alan vatandaşlar da Taksim camisi açık mı? Taksim cami ne zaman açılacak? sorusunu sormaya başladı.

İstanbul Taksim'de 17 Şubat 2017'de temeli atılan camide sona gelindi. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın tasarımlarını taşıyan camide artık son düzenlemeler yapılıyor. Taksim camisinin açılmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar Taksim camii açıldı mı? Taksim camisi açık mı? gibi soruları soruyordu. Vatandaşın sorduğu sorular yanıt buldu. Gelen son açıklama ile Taksim Camii açılış tarihi belli oldu.

Taksim camii açıldı mı?

Taksim Camisi daha önce Ramazan ayında açılacağı belirtilmişti. Son rötuşları yapılan caminin Ramazanın son cuması 7 Mayıs günü açılması bekleniyor.

Taksim Camii özellikleri

Taksim Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden camidir. Caminin mimarı Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'dır. İnşaatı 9 Şubat 2017 tarihinde başlamıştır.

Sur Yapı tarafından inşa edilmekte olan cami projesi toplamda 875 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. 3 katlı olan ve 960 kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak camide 165 araç kapasiteli bir park yeri ile konferans ve sergi salonları da yer alması planlanmaktadır. Zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre olan caminin kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olarak planlanmaktadır. Yapılan açıklamalara göre bu yükseklikler projenin hemen yakında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nin yükseklikleri dikkate alınarak projelendirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.