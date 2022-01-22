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Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi, kimse müdahale etmedi

Yine bir kadına yönelik şiddet, yine kayıtsız kalanlar. İstanbul-Kağıthane'de erkek şiddetinden kaçan bir kadın, taksiye binip kaçmak istedi. Arkasından gelen erkek, taksiden indirip kadını yerde sürükledi. Olayı görenler, kadın ve erkeğin yanına geldi ama herhangi bir müdahalede bulunmadı.

38 Dakika Önce
2022-01-22 11:18:44
Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi, kimse müdahale etmedi

İstanbul-Kağıthane'de sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçmaya çalışan kadın, durdurduğu taksiye binmek istedi. Arkasından gelen erkek, kadını taksiden indirerek yerde sürükledi. Yaşanan dehşet anları cep telefonu tarafından kaydedildi.

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Olay, perşembe sabaha karşı 03.00 sıralarında, Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçan kadın, yoldan geçen taksiyi durdurdu.

Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi.

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Taksiden zorla indirilen kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yola yattı. Bir süre erkek tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti.

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OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiye binmeye çalışan kadının erkek tarafından taksiden indirilmesi ve yerde sürüklenmesi görülüyor.

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Olayı görenler kadın ve erkeğin yanına geliyor ama bir müdahalede bulunmuyorlar.

Ağlayan kadın ise adamın elinden kurtulmak için çaba gösteriyor. Bir süre sonra kadın taksiye binerek uzaklaşıyor. .

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