Taksi ücretlerine zam Mart 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir, taksi ücretlerine zam gelecek mi? Taksi kilometre ücreti, uzun mesafe, kısa mesafe ücretleri artacak mı? sorusu binlerce taksici tarafından sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra dara düşen enerji piyasasında uluslararası arenada brent petrolün fiyatı adeta uçuşa geçti. Ülkemizde de bu yükselişle birlikte akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar yapıldı. Benzin 20 lira seviyesini geçerken motorin 25 TL'ye doğru gidiyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş taksicilerde de zam beklentisini ortaya çıkardı.

Taksi ücretlerine zam Mart 2022 | İstanbul'da trafikte seyir halinde olan binlerce taksici akaryakıta gelen peş peşe zamlardan şikayetçi. Taksicilerin en büyük giderlerinden olan yakıt giderleri son birkaç ayda katlanarak arttı. Durum böyle olunca taksicilerde zam beklentisi oluştu.

İstanbul, Ankara, İzmir, taksi ücretlerine zam gelecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından dünya enerji piyasasında büyük bir dalgalanma yaşandı.Brent petrol fiyyaları yıllar sonra 100 dolar sınırını aştı ve 130 dolara dayandı. Doğalgaz fiyatları da rekor üstüne rekor kırdı. ABD'nin Rus petrol ve doğalgazlarına ambargo uygulaması da enerji piyasasındaki krizi derinleştirdi. Türkiye gibi petrol ürünlerini yurt dışından alan ülkelerde de akaryakıt fiyatlarına son günlerde artışlar yaşandı.

Taksi ücretlerine zam Mart 2022

Taksiciler bu gelişmelerden sonra taaki ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 1 Ocak'ta gelen taksi zamları taksi ücretlerine yüzde 36 oranında zam gelmişti. Taksi açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya yükseldi. Taksilerde kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltilmişti.

Akaryakıta zam üstüne zam

Son 3 ayda benzin fiyatları yüzde 49; motorin yüzde 58 ve LPG yüzde 80 arttı. 16 Kasım-18 Aralık 2021 tarihleri arasında benzin fiyatına yüzde 43, motorine yüzde 40 ve LPG'ye yüzde 32 zam geldi. .