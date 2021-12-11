Tahta kaşıklara nasıl bir bakım yapılmalı?

Sağlığımızın ne denli önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de ne yediğimize, ne içtiğimize, nasıl pişirdiğimize, ne tükettiğimize çok daha fazla dikkat ediyoruz. Tahta kaşık kullanımı çok eskiden günümüze gelen bir gelenek. Peki kullandığımız tahta kaşıklara nasıl bir bakım uygulamalıyız? Sizler için araştırdık...



Artık mutfağımızda ne yediğimize, ne içtiğimize daha çok dikkat ediyoruz. Peki kullandığımız mutfak araçlarına da aynı özeni gösteriyor muyuz? Mutfağımızda çeşit çeşit tahta kaşık bulunuyor. Peki bu kaşıklara gereken bakımı yapıyor muyuz? Onları doğru bir şekilde temizleyebiliyor muyuz?

Tahta kaşıklara nasıl bir bakım yapılması gerekir?

Mutfakta yemek yaparken en sağlıklı seçenek tahta kaşıklar. Fakat tahta kaşıkları temizlerken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Tahta kaşıkları ılık su ile yıkamalı ve bulaşık deterjanı kullanmalısınız. Tahta kaşıklarınızı bulaşık makinesine atmak onların ömrünü kısaltacaktır. Bu yüzden elinizde yıkamaya özen göstermelisiniz.

Tahta kaşıklarınızı düzenli olarak yağlamanız gerekir. Bu sayede üzerindeki kirli atıklar kolay bir şekilde temizlenecektir.

Tahta kaşıklar kokuyu hapsetme özelliğine sahiptir. Sinen kokuyu çıkarmak için karbonatlı suyun içerisinde tahta kaşıkları bekletmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca onları sirkenin içerisinde de bekletebilirsiniz. Kokunun kaşıklardan kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz.

Tahta kaşıklarınız çatlayıp kırılmaya başladığı zaman onları kullanmayı bırakıp yenilerini satın almalısınız. Tahta kaşıkları en fazla iki sene kullanmaya dikkat edin ve satın alırken cilalı tahta ürünleri tercih etmemeye özen gösterin.

Neden tahta kaşık kullanmak daha iyi?

Tahta kaşıklar kullanıldıkları tavaları ve tencereleri asla çizmez. Metal gereçler ise yapıları yüzünden tencerelerin ve tavaların yüzeylerini çizilebiliyor. Çizilen tencere ve tavalar sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Özellikle demir döküm tava ve tencerelerin yüzeylerindeki herhangi bir derin çizik onların sağlıklı bir şekilde kullanılmasına engel oluyor. Bu yüzden tahta kaşık kullanmak çok daha mantıklı.

Ayrıca metal araç-gereçler ısıyı kolay bir şekilde iletir, tahta kaşıkla uzun süreler boyunca bir şey karıştırmak istediğinizde eliniz yanmaz ve tencereleriniz çizilmez. Bilhassa saatlerce karıştırılması gereken yemeklerde ve tatlılarda tahta kaşık kullanmak gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.