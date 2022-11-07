Tahiti nerede? Tahiti hangi kıtada? Tahiti ülke mi ada mı? Afrika'da mı Amerika'da mı, Asya'da mı?

İş kadını Dilek Ertek'in kurvaziyer gemi gezintisi sırasında Tahiti açıklarında okyanusa düşmesi ülke gündeminde sıcaklığını koruyor. Olayın cinayet mi yoksa bir kaza mı olduğu konusunda araştırmalar sürerken Tahiti nerede? Tahiti hangi kıtada? Tahiti Afrika'da mı Amerika'da mı, Asya'da mı soruları sıkça sorulmaya başlandı. İşte turizm ülkesi Tahiti hakkında bilinmeyenler...

Dünyaca ünlü mücevher markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek erkek arkadaşı ile birlikte çıktığı doğum günü gezisinde gemiden düşerek okyanısta kayboldu. Tahiti üzerinde yaşanan olayın ardından Tahiti'nin nerede olduğu pek çok kişi tarafından merak edillmeye başlandı. İşte Tahiti hakkında detaylar...

Tahiti nerede?

Tahiti Türkiye'e binlerce kilometre uzakta bulunan bir ada ülkesidir. Tahiti, Fransız Polinezyası'ndaki en büyük adadır. Tahiti Pasifik Okyanusu'nda yer alır. Tahiti Güney Büyük Okyanus'undaki Société Adaları arasında, 17°40′G 149°30′B koordinatlarında bulunur. Tahiti Büyük Okyanıs Société Adaları arasında, 17°40′G 149°30′B koordinatlarında bulunur.

Tahiti hangi kıtada?

En çok turist çeken adalardan birisi olan Tahiti her sene milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Tahiti doğal güzellikleri, denisi ve kumsalları ile ünlüdür. Tahiti Pasifik Okyanusu ortasında yer alır.

Afrika'da mı Amerika'da mı, Asya'da mı?

Tahiti ne Afrika kıtasında, ne Amerika kıtasında ne de Asya kıtasındadır. Tahiti Türkiye'den uçak aktarmasız yaklaşık 14 saat uzaklıkta bulunup Fransız sömürgesidir. Başkenti kuzeybatı sahilindeki Papeete'dir.

Tahiti nüfusu kaç?

2012 nüfus sayımında adanın nüfusu 183,645 kişi olarak belirlenmiştir, bu nüfus Fransız Polinezyası nüfusunun %69'unu oluşturur. Adanın yerli halkının %37'si bir Polinezya dili olan Tahitice konuşmaktadır. Tahiti'nin en uzak noktaları arası 61 km'dir. Ada 1.048 km² alana sahiptir. En yüksek noktası 2.241 metrelik Orohena Dağı'dır.

Tahiti hangi ülkeye bağlı?

Tahiti tuzim ülkesidir. Tahiti aynı zamanda bir Fransız Polinezyası'dır. Tahiti Büyük Okyanus'ta bulunan ve Fransa'ya bağlı bir Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi bölge. Adanın başkenti Papeete'dir. Tahiti'nin eski isimlerinden biri Otaheite'dir.

Fransız Polinezyası nedir?

Fransız Polinezyası, Polinezya ada öbeğinde, Büyük Okyanus'ta bulunan ve Fransa'ya bağlı bir Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi bölge.

Fransız Polinezyası, Polinezya genelinde 118 ada ve mercandan oluşmaktadır. Bu adalar içerisinde en önemlisi ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ada Sosyete Adaları'dır. Fransız Polinezyası'nın başkenti Papeete'de bu adada bulunmaktadır. 2007 yılında ise Clipperton Adası Fransız Polinezya'sına katılmıştır. Büyük Okyanus'un tam orta yerinde denize dağılmış haldeki 118 küçük ve volkanik adaların ve atolün en büyüğü ve en ünlüsü Tahiti'dir. Tahiti'yi oluşturan sönmüş Orohena Yanardağı'nın yüksekliği 2237 m'yi bulur. 1960 ve 1970'li yıllarda yürütülen nükleer denemeler nedeniyle çevre adalardan Fransiz Polinezyası'na göçler yüzünden nüfus 259,800'ü bulmuştur. Kültür incisi üretimi yanında, turizm ve askeri birliklere hizmete yönelik ekonomisiyle ülkenin ulusal geliri kişi başına yıllık 17,500$'ı geçmektedir.