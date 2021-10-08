Tahir Büyükakın kimdir? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hangi partiden?

Tahir Büyükakın kimdir? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın makam aracıyla trafik kazası yaptı. Kaza sonrası sağlık drumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Tahir Büyükakın'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Tahir Büyükakın 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Peki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hangi partiden?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın makam aracı ile Ankara'ya giderken kaza yaptı. Tahir Büyükakın kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Büyükakın, "Sevgili hemşehrilerim Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdik. Meraklanmayın kaza da yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı. Kaza sonrası Tahir Büyükakın'ın kim olduğu ve hangi partiden olduğu araştırılmaya başlandı.

Tahir Büyükakın kimdir?

Tahir Büyükakın 1969 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesinde doğdu.

Üniversite eğitimine kadar olan eğitimleri Kocaeli'de tamamlayan Tahir Büyükakın İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanarak İstanbul'a gitti. Tahir Büyükakın 1992 yılında bu bölümden mezun oldu.

Mezuniyetin ardından 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü.

Tahir Büyükakın iyi derecede İngilizce bilmektedir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hangi partiden?

Tahir Büyükakın AK Parti'den girdiği seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

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