Gelinim Muftakta'nı bu haftaki yarışı Tahinlebi oldu. Programı takip eden birçok kişi Tahinlebi'nin ne olduğunu, nasıl yapıldığını malzemelerinin ne olduğunu araştırıyor. Peki, Tahinlebi nedir? Tahinlebi nasıl yapılır? I Tahinlebi malzemeleri nedir? İşte detaylar...

Gelinim Muftakta'nı bu haftaki yarışı Tahinlebi oldu. Programı takip eden birçok kişi Tahinlebi'nin ne olduğunu, nasıl yapıldığını malzemelerinin ne olduğunu araştırıyor. Peki, Tahinlebi nedir? Tahinlebi nasıl yapılır? I Tahinlebi malzemeleri nedir? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta, Ramazan ayında da ilginç ve bilinmeyen tarifleri gün yüzüne çıkartıyor. Gelinim Mutfakta'da adaylar bu hafta Tahinlebi için önlüklerini giydiler. Görünüşü ile göze hitap eden tatlı, program sonrası birçok kişinin arama motorlarında araştırmasına sebep oldu. İşte o çok merak edilen Tahinlebi tatlısı hakkında bilgiler...

TAHİNLEBİ NEDİR ? TAHİNLEBİ NASIL YAPILIR?

Tahinlebi tatlısı, tahinin eşsiz aromasının kurabiye hamuru ile buluşup sizi ufak bir yolculuğa çıkaracak bir tatlıdır.

TAHİNLEBİ MALZELEMELERİ NELERDİR?

3 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

4 yemek kaşığı tahin

KURABİYESİ İÇİN

1 yumurta

100 gr tereyağ

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

2 buçuk su bardağı un

1 paket vanilya

TAHİN SOS İÇİN

1 çay bardağı tahin

4 yemek kaşığı pudra şekeri

TAHİNLEBİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak işe kurabiyesini hazırlamak ile başlıyoruz. Tereyağımızı bir kabın içine alarak yumurtalarımızı ölçü, ölçü ekliyoruz. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve arkasından 1 bardak pudra şekerini ilave ediyoruz. Ortam kıvamda olan kurabiye hamurumuzu, 180 derece ısınmış fırında pişirmeye alıyoruz.

Şimdi sıra muhallebisini hazırlamaya geldi. Muhallebi içi 3 su bardağı süte 1 çay bardağı şekeri ilave ediyoruz. 2 dolu çorba kaşığı un ve 1 dolu çorba kaşığı buğday nişastasını ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kaynama noktasına ulaşan muhallebimize tereyağ ve vanilini ekliyoruz. Ve muhallebimiz hazırlanmış oldu.

Tahin sosumuz için bir çay bardağı tahini bir kaba alıyoruz ve içerisine 4 yemek pudra şekerini ilave ediyoruz ve çırpıyoruz.Daha sonra kulplara muhallebileri döküyoruz. Ardından kurabiyeleri ufalıyoruz ve muhallebinin üzerine paylaştırıyoruz. Son olarak tahinli sosu döküyoruz.

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