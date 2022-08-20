DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,0876 ₺

EURO

18,1625 ₺

ALTIN

1.016,26 ₺

BİST

3.020,20 ₺

TIMETURK / GENEL / Tahıl yüklü 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl yüklü 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini açıkladı. 2 gemi bugün İstanbul'un kuzeyinde denetlenecek.

3 Saat Önce
2022-08-20 09:14:55
Tahıl yüklü 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş