Tahıl Koridoru Türkiye'ye dolar olup yağacak! 25 Milyar dolar katkısı olacak

400 milyon kişiyi ilgilendiren Tahıl Koridoru Anlaşması ile Ukrayna'dan yaklaşık 80 milyon ton buğday ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek. Uzmanlar anlaşmanın hacminin 45 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, 400 milyon kişinin hayatını doğrudan ilgilendiriyor. Anlaşma hacminin 45 milyar dolar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tahıl koridorunun açılması ile 13 ila 15 milyon insanın açlığa dayalı ölümünün de önüne geçileceğini belirtiyor. Krizin dünyayı derinden etkileyecek bir diğer yanı ise yeni savaşlara ve toplu göçlere sebebiyet verme potansiyeli.

"ANLAŞMA 45 MİLYAR DOLARLIK HACMİNDE"

Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akbaba, tahıl koridor anlaşması hacminin 45 milyar dolar olduğunu, Afrika ve Orta Doğu gibi ülkeler açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Koridorun açılmasını birçok ülke ve kuruluşun beklediğini kaydeden Akbaba, "Ukrayna'da geçen yıldan kalan 25 milyon ton tahıl rezervi var. Bu yılki hasatla birlikte bu oran 80 milyon tona ulaştı. Şu an bütün dünyanın gözü bu rezervin pazara çıkmasında. Savaş şartları ve bozulan lojistik ağın yeniden tamiri adına Türkiye çok büyük bir sorumluluk aldı ve tarihi bir misyon ifa etti. Türkiye'nin önderliğinde imzalanan anlaşma ile tüm dünya nefes aldı. Ancak hemen ardından Odessa'yı hedef alan füzeler yeniden endişe sebebi oldu. Şimdi herkes krizin aşılması ve tüm tahıl ürünlerinin ambarlardan limanlara taşınmasını bekliyor" dedi.

25 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

Tahıl sevkiyatının, bütün koordinasyonun merkez üssü olan Türkiye'ye, 5 ila 8 milyar dolarlık kazanç sağlaması tahmin ediliyor. Akbaba, BM gözetiminde yapılan anlaşma süresi olan 120 günde 60 milyon tahılın taşınabileceğini ve bu süreçte başat rolün Türkiye'ye ait olduğu bilgisini verdi. Akbaba ayrıca; Ukrayna'nın enerji, lojistik, inşaat ve alt yapı gibi zorunlu müdahale alanlarının Türkiye'ye en az milyar 25 dolarlık imkan sunduğunu belirterek, "Savaş öncesi zaten bu oran 7,5 milyar dolarlar seviyesine yükselmişti. Şimdi bu şartlar çok daha üst düzey rakamları mümkün kılıyor" diye konuştu.

ANKARA'NIN ÖNCÜ ROLÜ SÜRÜYOR

Ayhan Akbaba, bütün dünyayı ilgilendiren ve Rusya-Ukrayna ve Türkiye üçlüsünün elde ettiği mutabakatın ticari alanı da önemli ölçüde etkilediğini ifade etti:

"İstanbul, kritik anlaşma ile birlikte 20 ülkeden 700 katılımcının dâhil olduğu bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Sorunlar ve çözüme dönük bütün konular masaya yatırıldı. Bu toplantı koridor anlaşması sonrası Türkiye'nin öncü rolünün devam ettiğini gösteren bir etkinlikti. Bölgede bombalama ile başlayan kriz konusunda da en çözüm konusunda beklentilerin odağında yine Türkiye var." .