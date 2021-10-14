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TIMETURK / GENEL / Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak nereli, kaç yaşında?

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak nereli, kaç yaşında?

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Merkez Bankası'nda bazı isimler görevden alındı. TCMB Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alınarak Taha Çakmak Başkan Yardımcısı olarak atandı. Yusuf Tuna ise Para Politikası Kurulu Üyesi olarak atandı.

10 Saat Önce
2021-10-14 07:44:14
Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak nereli, kaç yaşında?

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Merkez Bankası'nda bazı isimler görevden alındı.  TCMB Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alınarak Taha Çakmak başkan yardımcısı olarak atandı. Yusuf Tuna ise Para Politikası Kurulu Üyesi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre Merkez Bankası Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken Para Politikası Kurulu Üyesi olarak da Yusuf Tuna atandı. Yapılan yeni atamalardan sonra piyasalar ve vatandaşlar Taha Çakmak'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Taha Çakmak kimdir?

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu.

Taha Çakmak 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu.

Yurt dışında Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Taha Çakmak 10 yıl boyunca THY'de görev aldı.

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı da yapan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi tarafından yapılan "En Güçlü 50 İK Lideri" araştırmasında 8. sırada yer aldı.

Taha Çakmak en son olarak BDDK Başkan Yardımcılığı'na getirilmişti.

Taha Çakmak 14 Ekim 2021 Resmi Gazete kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon Transferi), EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) sistemlerinin Türkiye'deki sahibi olup, Tüm Dünya Bankalararası Mali İletişim Topluluğunun (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) Türkiye ayağını yürütmektedir.

Banka büyük Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) olarak adlandırılan büyük bir veri tabanına sahiptir. Bu veri tabanındaki bilgiler İngilizce ve Türkçe olarak kullanıcıların hizmetine açılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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