9. kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Petriashvili'yi 5-2 yendi. Maçın bitiminin ardından birçok kişi Türkiye'nin yeni şampiyonunu internet arama motorlarında araştırıyor. Peki Taha Akgül kimdir? Taha Akgül hangi branşta şampiyon oldu? Taha Akgül nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

9. kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Petriashvili'yi 5-2 yendi. Maçın bitiminin ardından birçok kişi Türkiye'nin yeni şampiyonunu internet arama motorlarında araştırıyor. Peki Taha Akgül kimdir? Taha Akgül hangi branşta şampiyon oldu? Taha Akgül nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'da dünyaya gözlerini açmıştır. 2 kez Dünya ve 8 kez Avrupa şampiyonu olan Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı. 2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. .