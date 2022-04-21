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TIMETURK / GENEL / Taburcu olmak ne demek? Taburcu kelimesinin anlamı | Hastanede taburcu ne demek?

Taburcu olmak ne demek? Taburcu kelimesinin anlamı | Hastanede taburcu ne demek?

Taburcu olmak ne demek? Koca bir medeniyetin torunları olarak birçok kökleşmiş kelime kullanıyoruz. Bazı kelimeler günümüzde bir karşılık bulamasa da, oturmuş ve anlamlı gelmeye başlıyor. Taburcu olmak kelimesi de o kelimelerden biri. Taburcu kelimesinin aslında yıllarca savaştığımız cephelerde kalıplaştığını biliyor muydunuz? İşte taburcu kelimesinin nereden geldiğinin açıklaması...

25 Dakika Önce
2022-04-21 21:19:01
Taburcu olmak ne demek? Taburcu kelimesinin anlamı | Hastanede taburcu ne demek?

Koca bir medeniyetin torunları olarak birçok kökleşmiş kelime kullanıyoruz. Bazı kelimeler günümüzde bir karşılık bulamasa da, oturmuş ve anlamlı gelmeye başlıyor. Taburcu olmak kelimesi de o kelimelerden biri. Taburcu kelimesinin aslında yıllarca savaştığımız cephelerde kalıplaştığını biliyor muydunuz? İşte taburcu kelimesinin nereden geldiğinin açıklaması...

Taburcu kelimesinin anlamı

1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Bakanlıkları, savaş gereçlerini en verimli şekilde kullanmak için yeni bildiriler yayımlıyordu. En etkili ağrı kesici olan morfin kullanımı için de "Sadece cepheye geri dönecek, kurtarılabilecek olan askerler için kullanılacak." emri verildi.

Dolayısıyla savaşamayacak olan, iyileşip savaşa katılamayacak askerlere, savaşın sonlarına doğru morfin uygulanmıyordu.

Ağrı kesici uygulanan, tedavisi edilen ve yarası iyileşen askerlere de iyileştikten sonra savaşa katılabilmeleri için; tabura katılabilir manasına gelen "taburcu" denmeye başladı.

Taburcu olmak ne demek?

TDK sözlüklerinde taburcu olmak; "iyileşerek ya da herhangi bir durumuyla, hastaneden çıkmak." manasına gelmektedir. .

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