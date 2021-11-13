Tabliye ne demek? Tabliye nedir? Tabliye montajı nasıl yapılır?

Tabliye nedir? Tabliye montajı nasıl yapılır? Tabliye ne demek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı da gerçekleşmiş olacak. Çanakkale boğazı üzerinden Asya ile Avrupa'yı birleştirecek olan köprünü son tabliyelerinin montajının tamamlanacak olması bölge halkını heyecanlandırdı. Vatandaşlar tabliyenin nasıl bir şey olduğunu araştırmaya başladı. İşte köprü tabliyelerine dair detaylar...

Tabliye nedir? Tabliye montajı nasıl yapılır? Tabliye ne demek?Türk tarihinin en önemli projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü inşaatında önemli bir viraj daha geride kalıyor. "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliyenin montajı yapılacak. Son tabliye mnontajının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün yapılması planlandı. Tabliye montajının yapılması ile Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası ilk kez birleşmiş olacak.

Tabliye ne demek?

Tabliye kelime anlamı "önden gelen, önlük " anlamındadır. Tabliye köprünün araç geçiş taban kısmını oluşturan yapılardır. Tabliye Fransızca “Tablier” kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. Tabliye yükün ilk alındığı ve dağıtımını sağlayan elemandır.

Köprülerde tabliye karayolunu veya demiryolunu taşıyan yapı kısmına denir. Tabliye köprü ayakları üzerinde bulunan üstyapı elemanıdır. İngilizcesi slab olan mimarlık terimidir.

İnşaatta kat zeminlerine de bu ad verilir. Tabliye bir anlamda da döşeme plağıdır.

Üzerine binen yükleri, bina ve tesislerde bulunan kirişlere ve kolonlara aktarmak amacıyla kullanılan bölüm anlamına gelmektedir.

Çanakkale Köprüsü tabliye özellikleri nedir?

Çanakkale Köprüsü tabliyeleri ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretiliyor.

Gemlik'ten getirilen tabliyeler Çanakkale Köprüsü'ne nonte ediliyor.

Çanakkale Köprüsü hakkında

Çanakkale Köprüsü tabliyesini 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundadır.

Lastik tekerlekli araçların geçebileceği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m olacaktır. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır. Orta açıklığı cumhuriyetin 100. yılına atfen 2.023 metre olarak belirlenmiştir. İki çelik kulesi olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir. Kule yüksekliği ise, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart 1915'te aldığı galibiyetine atıfla, üçüncü ayın on sekizinci günü anlamına gelecek şekilde, 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur.

Köprünün temeli 18 Mart 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın da katıldığı törenle Lapseki'de atıldı. 16 Mayıs 2020'de köprünün kuleleri tamamlandı.

2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır. Köprünün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi hedeflenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.