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TIMETURK / GENEL / Tabanı yanmış ütü nasıl temizlenmeli?

Tabanı yanmış ütü nasıl temizlenmeli?

Kıyafetlerimizi kırışıklıklardan kurtarmak için sık sık ütü yapıyoruz. Çok dikkat etsek de ütümüz kireçlenebiliyor ve tabanı yanabiliyor. Peki ütünün tabanı nasıl kurtarılır? Yanan ütü tabanı evde temizlenebilir mi? Sizler için araştırdık...

3 Saat Önce
2021-11-08 15:25:31
Tabanı yanmış ütü nasıl temizlenmeli?


Ütü yapmak en sevilmeyen ev işlerindendir. Fakat temizlediğimiz kıyafetlerinin üzerimizde güzel gözükmesi için onları ütülemek zorundayız. Dikkat etsek de bazen ufak tefek kazalar yaşadığımız için ütümüzün tabanı yanabiliyor. Yanmış bir ütü tabanıyla kıyafetlerimizi ütüleyemeyeceğimiz için öncelikle onu temizlememiz gerekiyor. Peki nasıl?

Beyaz sirkeyle ütü tabanı temizliği

Beyaz sirke temizlik için sıklıkla kullanılır. Onu marketlerden ve bakkallardan kolayca bulabilirsiniz. Beyaz sirke, sirke ruhu olarak da bilinmektedir.

Bir miktar beyaz sirkeyi ısıttıktan sonra temiz bir bez yardımıyla ütü tabanını beyaz sirkeyle temizleyebilirsiniz. Tabanı hafif hafif ovarsanız ütünün tabanının temizlendiğini göreceksiniz.

Ütü tabanındaki delikli kısımlara bez yardımıyla ulaşmak zordur. Bu kısımlar için de kulak çubuklarından yardım alabilirsiniz. Isınmış beyaz sirkeye batırdığınız kulak çubuğuyla delikli kısımları kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Bu işlem size biraz zahmetli geldiyse beyaz sirkeyle ıslattığınız bir bezi, ısıtıldıktan sonra fişten çekilmiş ütüyle ütüleyebilirsiniz. Bu sayede de yanık izleri ortadan kaybolacaktır.

Diş macunuyla ütü tabanı temizliği

Diş macunu da ütü tabanı temizlemede sıkça kullanılan bir malzemedir. Beyaz sirke her evde bulunmayabilir fakat diş macunu her evde bulunur. Fakat kullanacağınız diş macunu beyaz renkli olmalıdır.

Temiz bir beze bir miktar diş macunu sürün. Daha sonra bu bezle ütünün yanık tabanını hafif hafif ovun. Fakat ütünün tabanındaki deliklere diş macununun dolmamasına dikkat edin. İşlem bittikten sonra temiz bir bezle ütü tabanını temizleyip diş macunundan arındırın.

Tuz ve yağlı kağıtla ütü tabanı temizliği

Genişçe kestiğiniz bir yağlı kağıdı düz bir zemine yaydıktan sonra üzerine tuz koyun. Daha sonra ütüyü bir miktar ısıtıp fişten çekin. Pişirme kağıdını ütüleyin. Bu şekilde ütü tabanı kolaylıkla temizlenecektir. Fakat ütü tabanının çizilmemesine dikkat etmelisiniz.

Limon ve karbonatla ütü tabanı temizliği

Yarım limonun suyunu sıktıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı karbonat koyun ve karıştırın. Bu karışımı ütü tabanına sürün ve on dakika bekletin. Daha sonra ıslattığınız temiz bir bezle tabanı silin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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