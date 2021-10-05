DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erenköy Mahallesi'ne Saçmacı Cami hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk çıkaracakları kanunu açıkladı
Orhan Gencebay’dan Fatih Sanat Merkezi’ne tam not
İHH Şam Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi
Erdoğan: 'Gerekeni yaptık, yapmaktan da çekinmeyeceğiz'
Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul'da
Bireysel silahlanmada yeni tehdit: 3D baskılı silahlar
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Bahçeli: İhanetin çözüm kaynağı olamaz
'Asla sizin gibi bir öğretmen olmayacağım'
Ceylan Ertem kimdir? Ceylan Ertem Altın Kelebek Ödülleri'nden neden çekildi?
Valilik duyurdu! Aşı olmayan üniversite öğrencilerinden PCR testi istenmeyecek
Erbil ile ilgili taciz iddiasında Whatsapp konuşmaları yayınlandı
Akşener'den Babacan'a ziyaret
Syukuro Manabe kimdir? Nobel Fizik Ödülü'nü alan Syukuro Manabe kaç yaşında?

TIMETURK / GENEL / Syukuro Manabe kimdir? Nobel Fizik Ödülü'nü alan Syukuro Manabe kaç yaşında?

Syukuro Manabe kimdir? Nobel Fizik Ödülü'nü alan Syukuro Manabe kaç yaşında?

Syukuro Manabe kimdir? Nobel Fizik Ödülü'nü alan Syukuro Manabe kaç yaşında? 2021 Nobel Fizik Ödülü sahplerini buldu. 2021 yılında fizik dalında verilen Nobel Ödülü'ne 3 isim layık görüldü. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi 2021 Nobel Fizik Ödülü kazandı.

2 Saat Önce
2021-10-05 12:53:09
Syukuro Manabe kimdir? Nobel Fizik Ödülü'nü alan Syukuro Manabe kaç yaşında?

Syukuro Manabe kimdir? Nobel Fizik Ödülü'nü alan Syukuro Manabe kaç yaşında? 2021 Nobel Fizik Ödülü sahplerini buldu. 2021 yılında fizik dalında verilen Nobel Ödülü'ne 3 isim layık görüldü. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi 2021 Nobel Fizik Ödülü kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü "karmaşık fiziksel sistemleri anlamaya katkıları için" Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye vermeye karar verdi.

Syukuro Manabe kimdir?

Syukuro "Suki" Manabe 21 Eylül 1931'de Ehime'de doğdu.

Syukuro Manabe küresel iklim değişikliğini ve doğal iklim değişikliklerini simüle etmek için bilgisayar kullanımına öncülük eden bir meteorolog ve klimatologdur.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş