Syukuro Manabe kimdir? Nobel Fizik Ödülü'nü alan Syukuro Manabe kaç yaşında? 2021 Nobel Fizik Ödülü sahplerini buldu. 2021 yılında fizik dalında verilen Nobel Ödülü'ne 3 isim layık görüldü. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi 2021 Nobel Fizik Ödülü kazandı.

Syukuro Manabe kimdir? Nobel Fizik Ödülü'nü alan Syukuro Manabe kaç yaşında? 2021 Nobel Fizik Ödülü sahplerini buldu. 2021 yılında fizik dalında verilen Nobel Ödülü'ne 3 isim layık görüldü. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi 2021 Nobel Fizik Ödülü kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü "karmaşık fiziksel sistemleri anlamaya katkıları için" Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye vermeye karar verdi.

Syukuro Manabe kimdir?

Syukuro "Suki" Manabe 21 Eylül 1931'de Ehime'de doğdu.

Syukuro Manabe küresel iklim değişikliğini ve doğal iklim değişikliklerini simüle etmek için bilgisayar kullanımına öncülük eden bir meteorolog ve klimatologdur.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

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