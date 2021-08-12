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Swap nedir? Swap anlaşması nedir? Swap doları düşürür mü?

Swap nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son zamanlarda sık sık Swap hamlesi geliyor. Son olarak Güney Kore Merkez Bankası ile Kore Wonu-Türk Lirası Swap anlaşması imzalandı. Vatandaşlar da swap anlaşması nedir? Swap doları düşürür mü? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

32 Dakika Önce
2021-08-12 09:22:53
Swap nedir? Swap anlaşması nedir? Swap doları düşürür mü?

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Swap nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son zamanlarda sık sık Swap hamlesi geliyor. Son olarak Güney Kore Merkez Bankası ile Kore Wonu-Türk Lirası Swap anlaşması imzalandı. Vatandaşlar da swap anlaşması nedir? Swap doları düşürür mü? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Merkez Bankaları zaman zaman swap anlaşmaları yapabiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son olarak Güney Kore Merkez Bankası arasında Kore Wonu-Türk Lirası swap anlaşması imzalandı. Swap anlaşaması, iki merkez bankası arasında, 2.3 trilyon Güney Kore Wonu veya 17.5 milyar Türk Lirası'na kadar yerel para birimleriyle takas yapma imkanı tanıyor. Peki

Swap nedir? Swap anlaşması nedir?

Finansta bir takas, belirli bir süre için finansal araçların veya nakit akışlarının veya ödemelerin değiş tokuş edilmesi için iki karşı taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. Araçlar hemen hemen her şey olabilir, ancak çoğu takas, nominal bir anapara tutarına dayalı nakit içerir.

Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara gelmektedir. Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir.

Swap doları düşürür mü?

Döviz piyasasında swap işlemleri: Belli miktar dövizin aynı anda yapılan tek bir işlemle, farklı vadelere tabi olarak satın alınması ve satılması. Örneğin yurt dışındaki yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen bir kimseyi ele alalım. Bu kimse döviz piyasasında faaliyet gösteren bir bankadan, önce elindeki ulusal para fonları ile döviz satın alır. Sonra da buna bağlı olarak yapacağı ikinci bir işlemle bu dövizleri, diyelim ki üç ay sonra teslim kaydıyla aynı bankaya geri satar. Böylece bir Spot Piyasa işlemi ile bir Vadeli Döviz İşlemi tek işlem halinde birleştirilmiş, yani farklı vadelere tabi olarak aynı miktar döviz önce satmalınmış sonra satılmış olmaktadır.

Bir kimsenin böyle bir işlem yapmasındaki neden, yurt dışına döviz ihraç ederek bir bankaya yatırıp (veya kısa - vadeli menkul değer satın alıp) oradaki yüksek faiz oranlarından yararlanmak, fakat bunu yaparken de dövizin fiyatındaki bir düşmeye (ulusal paranın değer kazanması) karşı kendini korumaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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