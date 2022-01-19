Swap anlaşması nedir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında swap anlaşması imzalandı. İngilizce'de ‘takas' anlamına gelen swap nedir?

Son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), azalan rezervlerini güçlendirmek amacıyla yerli ve yabancı bankalarla döviz-TL swap (takas anlaşmaları) yapmaktadır. Swap, finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını değiş tokuş ettiği bir sözleşme olarak adlandırılır.

Kelime olarak "değiş-tokuş" ve "takas" anlamlarına gelen swap, finansal bir terimdir ve döviz takası işlemleri için kullanılır. Üç tür swap işlemi yapılmaktadır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapıdır.

Para swapı işlemlerinde tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullara bağlı olarak belirli miktardaki para birimleri değiştirilir.

Faiz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

Döviz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLE SWAP ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar TL karşılığı swap anlaşması imzalandı. Nominal büyüklüğünün karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar TL, süresinin üç yıl olduğu belirtildi.

ÇİN, KATAR VE GÜNEY KORE İLE DE SWAP ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

TCMB'nin Çin Merkez Bankası ile yaklaşık 6 milyar dolar karşılığı yuan-TL, Katar Merkez Bankası ile yaklaşık 15 milyar dolar karşılığı riyal-TL swap anlaşması bulunuyor.

Bu iki anlaşmadan kaynaklı olarak yaklaşık 21 milyar dolarlık swap, TCMB rezervlerinde yer alıyor.

Güney Kore ile imzalanan yaklaşık 2 milyar dolar karşılığı won-TL anlaşması ise henüz hesaplara yansımadı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşma ile birlikte yabancı ülkelerle swap anlaşmalarının büyüklüğü toplamda 28 milyar dolara yaklaştı. .