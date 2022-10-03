Svante Paabo kimdir? Svante Paabo ne yaptı? Hangi buluş ve icada Nobel Tıp Ödülü verildi? 2022 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu. İsveçli biyolog Svante Paabo 2022 yılı Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı. Svante Paabo'nun kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Svante Paabo kimdir? Svante Paabo ne yaptı? Hangi buluş ve icada Nobel Tıp Ödülü verildi? 2022 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu. İsveçli biyolog Svante Paabo 2022 yılı Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı. Svante Paabo'nun kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

2022 yılı Nobel Tıp ödülü İsveçli biyolog Svante Paabo'ya verildi.

Svante Paabo kimdir?

Svante Pääbo 20 Nisan 1955 yılında dünyaya geldi. Genetik alanında uzmanlaşmış ve Nobel ödüllü İsveçli bir genetikçidir. Paleogenetiğin kurucularından biri olarak, Neandertal genomu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. 1997'de Almanya'nın Leipzig kentindeki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde Genetik Bölümü müdürü olarak atandı. 2022'de Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Pääbo, Stockholm'de doğdu ve annesi Estonyalı kimyager Karin Pääbo ile birlikte büyüdü. Babası biyokimyacı Sune Bergström'dü, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü 1982'de Bengt I. Samuelsson ve John R. Vane ile paylaştı. Doktora derecesini 1986'da Uppsala Üniversitesi'nden adenovirüslerin E19 proteininin bağışıklık sistemini nasıl modüle ettiğini araştıran araştırma için aldı.

Hangi buluş ve icada Nobel Tıp Ödülü verildi?

Svante Pääbo, "soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi hakkındaki keşifleri" nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı. Nobel Komitesi, İsveçli bir genetikçi olan Pääbo'nun, ilk neandertal genomunu dizilediğinde ve Homo sapiens'in Neandertallerle çiftleştiğini keşfettiğinde "görünüşte imkansız bir şeyi başardığını" söyledi.

Çalışmaları sayesinde bilim adamları, Neandertal genomlarını günümüzde yaşayan insanların genetik kayıtları ile karşılaştırabilirler.