Suya yüzde 50 zam geliyor iddialarına yanıt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, su fiyatlarına yüzde 50 zam iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Şanlıurfa'da suya yapılacak zam ile ilgili iddialara yalanlama geldi.

SUYA YÜZDE 50 ZAM İDDİASI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; suya yüzde 50 oranında yapılacak zam iddialarının “mesnetsiz” olduğu vurgulanarak, “Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu herhangi bir karar bulunmamaktadır” denildi. Ancak zam yapılması yönünde istişarelerin de sürdüğü belirtilen açıklamada; “Konuyla ilgili görüşmeler devam etmektedir. Kasıtlı ve mesnetsiz iddialar ile gündemi meşgul eden, bilgi kirliliğine sebep olan kişiler hakkında da yasal işlem başlatılmış olup, gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

Belediye vatandaşları da uyararak; “Kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve basın açıklamalarımız dışında hiçbir kaynağa itibar edilmemesini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.