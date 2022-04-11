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Suwen halk arz edildi mi? Suwen hisse bedeli ne kadar?

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Suwen hisselerinin %41,1'i halka arz edilecek. Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap sektörlerinde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeyi hedefleyen Suwen'in hisselerine talep toplanacak. Peki, Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz hisse fiyatı ne?

28 Dakika Önce
2022-04-11 17:22:15
Suwen halk arz edildi mi? Suwen hisse bedeli ne kadar?

Suwen halka arzı için gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. SPK tarafından onaylanan Suwen'in halka arzı başladı. Yatırımcı Suwen, halka arz talep toplama tarihlerini merak ediyor. Peki, Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz hisse fiyatı ne?

Türkiye'de iç giyim mağaza zinciri, Suwen halka açılıyor. Suwen payları için, 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak.

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz.”

SUWEN HALKA AÇIKLIK ORANI NE OLACAK ?

Halka arzda Suwen'in mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50.000.000 adet pay 6.000.000 adet sermaye artırımıyla toplam 56.000.000 adet paya yükselecek, 17.000.000 adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı %41,1 olacak.

Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.'ın, halka arz sonrası Şirket'te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek.

Suwen Türkiye'deki perakende ağını genişletmenin yanı sıra Romanya ve Irak'ta da faaliyet göstermektedir.

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