Sütlü tatlıya metal kaşık sokmayın! Çünkü...

Sütlü tatlılar Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Pratik hazırlanışları, hafifliği, tatları ve faydaları sebebiyle oldukça sık tercih edilen sütlü tatlıları yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Püf noktalar neler? Detaylar haberimizde...

Sütlaç, kazandibi, muhallebi, keşkül... Birbirinden lezzetli ve birbirinden hafif Türk mutfağının vazgeçilmez sütlü tatlıları... Hepimiz onları çok seviyor ve sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Peki her evde pişen ve piştiğinde hemen kapışılan bu tatlıları yaparken atlamamanız gereken püf noktaları biliyor musunuz?

Sütlü bir tatlı yapmak istiyorsanız öncelikle malzemelerinizi kontrol etmeli ve tazeliklerinden emin olmalısınız. Hiç şüphesiz yemeğin lezzetini etkileyen en önemli şey kullanılan malzemenin tazeliğidir. Sütünüz taze mi? Kıvamı, rengi, tadı, kokusu yerinde mi? Bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Sütünüzü son kullanma tarihi yaklaşmadan hızlıca tüketmeli ve doğru koşullarda muhafaza etmelisiniz.

Tatlınızın tarifinde yumurta varsa yumurtaları kırmadan önce temizlemeli ve doğrudan malzeme kabına değil önce tek tek bir kaseye kırarak taze mi yoksa bayat mı olduğunu kontrol ettikten sonra malzeme kabına eklemelisiniz. Aksi takdirde direk malzeme kabına ekleyeceğiniz bayat veya bozulmuş bir yumurta kaptaki tüm malzemeyi çöp edecektir.

Un, nişasta, şeker, vanilin gibi kuru malzemelerin de tazeliği süt ve yumurta kadar önemlidir. Sertleşmiş ve bir kalıp haline gelmiş kuru malzeme tatlınızda istediğiniz sonucu elde etmenizi engelleyecektir.

Kullanacağınız araç gereci doğru seçmelisiniz. Belki bu bilgiyi ilk defa duyacaksınız, belki de göz ardı ediyordunuz. Ama iyi ve kıvamlı bir sütlü tatlı istiyorsanız metal kaşık kullanmamalısınız. Çünkü metal kaşık tatlınızın çok kısa bir sürede sulanmasına neden olur.

Malzememizi pişirdiğimiz kaplar ısının etkisiyle içeriğindeki maddeleri yiyeceğimize karıştırır. Eğer içeriğinde zararlı madde olan alüminyum ve kalaysız bakır kullanırsanız yiyeceğiniz bu zararlı maddelerden nasibini alacak ve yediğinizde vücudunuza girecektir. Bu yüzden kullandığınız kabınız kacağınız paslanmaz çelik olmalıdır.

Malzemeleri ocağa almadan önce karıştırmalı daha sonra ateşle buluşturmalısınız. Bu sayede topaklı değil homojen bir karışım elde edersiniz.

Nişastalı bir tatlı yapacaksanız nişastayı eklemeden önce süt veya suyla güzelce açmalı daha sonra eklemelisiniz, yoksa topaklanacaktır.

Tatlınızın rengi kararmasın ve kıvamı güzel olsun istiyorsanız kısa sürede pişen tatlılarda toz şekeri en başta, sütlaç gibi daha uzun süre pişecek tatlılarda ise şekeri sonlara doğru eklemelisiniz.

Tencerenizin dibi tutmasın ve tatlınızın dokusu, tadı bozulmasın istiyorsanız harlı ateşte değil tatlınızı kısık ateşte pişirin.

Vanilini tatlı kıvam aldıktan sonra eklerseniz kokusu kaybolmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.