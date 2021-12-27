Sütlü tatlılar hem hafif hem de lezzetli olduğu için çok sevilir. En sevilen sütlü tatlılardan biri de sütlaçtır. Sütlacın kıvamını herkes tutturamaz. Bazen çok cıvık bazen ise tıpkı pilav gibi olabilir. Peki sütlacın kıvamı nasıl tutturulur? Sütlacın kıvamı tutmazsa ne yapmak gerekir? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Sütlü tatlıların en sevilenlerinden biri sütlaçtır. Sütlaç fırınlanarak da tüketilebilir, seveni oldukça çoktur. Sütlacı yapmak özen ister. Kıvamı iyi tutmazsa cıvık veya pilav gibi katı olabilir.

Sütlacın kıvamı nasıl tutturulur?

Sütlaç yaparken marketlerden satın aldığınız pastörize süt yerine günlük süt veya çiğ süt kullanırsanız hazırladığınız tatlı çok daha kıvamlı olacaktır. Kullandığınız süt sayesinde hem lezzeti çok daha farklı olacak hem de kıvamı istediğiniz gibi olacaktır. Çiğ süt kullanacaksanız kaynattın ve pişirmeye hazır hale getirin.

Sütlaç hazırlarken pirinci çok yıkamak yanlıştır. Yalnızca sudan geçirilmelidir. Çünkü fazla yıkanan pirinç kendi nişastasını kaybeder ve tatlı yaparken kıvamı koyulaşmaz.

Tencereye koyduğunuz su kaynayınca içerisine pirinçleri ilave edin ve güzel bir şekilde yumuşayana kadar pişirin. Bu aşamada çok fazla su ilave etmeyin ve pirinçleri su kaynadıktan sonra ilave edin. Daha sonra ocağın altını kapatın ve oda sıcaklığında pirinçlerin ılımasını sağlayın. Sütü pirinçler ılıdıktan sonra ekleyin, aksi takdirde süt kesilebilir.

Sütü de ilave ettikten sonra orta ateşte tahta kaşık kullanarak karıştıra karıştıra kaynatın. Hafif bir şekilde kaynamaya başlayınca ocağın altını kısığa alın ve şekeri ilave edin. Şeker güzel bir şekilde eriyip, üzeri kabuk tutup kıvam alana kadar sütlacı pişirin. Bu aşamalarda sürekli karıştırın. Üzeri kabuk tutmaya başlayınca ocaktan alın ve kaselere pay edin. Soğuyunca tüketin.

Sütlacın kıvamı tutmazsa ne yapmak gerekir?

Eğer sütlacınızın kıvamı cıvık olursa bir kasenin içerisine yarım çay bardağı su koyun. Koyduğunuz su oda sıcaklığında olmalıdır. Daha sonra bir buçuk çorba kaşığı kadar nişasta ilave edin ve nişastanın dibine çökmesini bekleyin. Bir kaşık yardımıyla nişastayı güzel bir şekilde açın. Nişastanın topaklanmamasına özen gösterin. Sütlaçtan bir kepçe kadar alın ve nişastalı suyun üzerine ilave edin ve karıştırın.

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